Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, туринці орендують Олексія Міранчука на один рік. В угоді прописана опція викупу росіянина за 12 млн євро. Завтра, 11 серпня, футболіст має пройти медогляд та підписати контракт.

26-річний Міранчук у минулому сезоні провів 25 матчів за "Аталанту" в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 5 гольових передачах.

Росіянин є конкурентом українця Руслана Малиновського за місце в основі.

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