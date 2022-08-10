"Аталанта" позбулась російського конкурента Малиновського
Російський півзахисник "Аталанти" Олексій Міранчук перейде в "Торіно" на правах оренди
Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, туринці орендують Олексія Міранчука на один рік. В угоді прописана опція викупу росіянина за 12 млн євро. Завтра, 11 серпня, футболіст має пройти медогляд та підписати контракт.
26-річний Міранчук у минулому сезоні провів 25 матчів за "Аталанту" в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 5 гольових передачах.
Росіянин є конкурентом українця Руслана Малиновського за місце в основі.
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