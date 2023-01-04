"Тоттенгем" зробив офіційну пропозицію "Аталанті" стосовно Малиновського
Англійський "Тоттенгем" звернувся до італійської "Аталанти" з офіційним запитом стосовно трансферу півзахисника Руслана Малиновського
Про це повідомляє Corriere della Sera.
За інформацією джерела, "Тоттенгем" офіційно запропонував "Аталанті" оренду угоду, яка передбачає викуп Руслана Малиновського, але для цього потрібно виконати певні умови.
Поки немає інформації, які умови точно прописані в пропозиції. Це може бути, як вихід "Тоттенгема" в ЛЧ, так і певна кількість матчів, яку має зіграти Малиновський.
Фінансові деталі пропозиції поки не розкриваються. Раніше йшла мова, що "Аталанта" готова відпустити Малиновського за суму не меншу, ніж 15 млн євро.
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Контракт Малиновського з "Аталантою" чинний до кінця сезону. Transfermarkt оцінює 29-річного українця у 18 млн євро.
У цьому сезоні Руслан Малиновський зіграв 14 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.
- У серпні український півзахисник Руслан Малиновський відхилив пропозицію французького "Марселя".
- 27 грудня стало відомо, що "Аталанта" готова продати українця Руслана Малиновського, але не віддаватиме футболіста в оренду.
- 28 грудня повідомлялось, що "Марсель" більше не претендує на Малиновського.
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