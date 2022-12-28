Французький топ-клуб відмовився від трансферу Малиновського

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією джерела, представникам "Марселя" дійсно подобалася кандидатура Руслана Малиновського, але вони не готові оформити повноцінний трансфер.

Французький топ-клуб міг би обміняти одного зі своїх гравців, чи взяти українця в оренду. Проте такі пропозиції не задовольняють босів "Аталанти". Тому у "Марселі" розглядатимуть інші варіанти та зроблять ставку на молодих гравців.

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Контракт Малиновського з "Аталантою" чинний до кінця сезону. Transfermarkt оцінює 29-річного українця у 18 млн євро.

У цьому сезоні Руслан Малиновський зіграв 14 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

У серпні український півзахисник Руслан Малиновський відхилив пропозицію французького "Марселя".

27 грудня стало відомо, що "Аталанта" готова продати українця Руслана Малиновського, але не віддаватиме футболіста в оренду.

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