Французький топ-клуб відмовився від трансферу Малиновського
Французький "Марсель" більше не претендує на півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського
Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
За інформацією джерела, представникам "Марселя" дійсно подобалася кандидатура Руслана Малиновського, але вони не готові оформити повноцінний трансфер.
Французький топ-клуб міг би обміняти одного зі своїх гравців, чи взяти українця в оренду. Проте такі пропозиції не задовольняють босів "Аталанти". Тому у "Марселі" розглядатимуть інші варіанти та зроблять ставку на молодих гравців.
Читайте також: Малиновський вступив у перемовини з "Вест Гемом", - ЗМІ
Контракт Малиновського з "Аталантою" чинний до кінця сезону. Transfermarkt оцінює 29-річного українця у 18 млн євро.
У цьому сезоні Руслан Малиновський зіграв 14 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.
- У серпні український півзахисник Руслан Малиновський відхилив пропозицію французького "Марселя".
- 27 грудня стало відомо, що "Аталанта" готова продати українця Руслана Малиновського, але не віддаватиме футболіста в оренду.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.41Продаж 42.5
- Актуальне
- Важливе