"Аталанта" визначилась з майбутнім Малиновського, - інсайдер Романо
Італійська "Аталанта" готова продати українця Руслана Малиновського, але не віддаватиме футболіста в оренду
Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією журналіста, Руслан Малиновський залишається трансферною ціллю лондонського "Тоттенгема". Проте "Аталанта" налаштована лише продати українця, орендні угоди не розглядаються.
Контракт Малиновського з "Аталантою" чинний до кінця сезону. Transfermarkt оцінює 29-річного українця у 18 млн євро.
У цьому сезоні Руслан Малиновський зіграв 14 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.
- У серпні український півзахисник Руслан Малиновський відхилив пропозицію французького "Марселя".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.69
-
EUR
Купівля 41.45Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе