"Аталанта" визначилась з майбутнім Малиновського, - інсайдер Романо

Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, Руслан Малиновський залишається трансферною ціллю лондонського "Тоттенгема". Проте "Аталанта" налаштована лише продати українця, орендні угоди не розглядаються.

Контракт Малиновського з "Аталантою" чинний до кінця сезону. Transfermarkt оцінює 29-річного українця у 18 млн євро.

У цьому сезоні Руслан Малиновський зіграв 14 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

У серпні український півзахисник Руслан Малиновський відхилив пропозицію французького "Марселя".

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