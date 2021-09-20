"Манчестер Сіті" оголосив про травму Зінченка

Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".



Гвардіола не розповідає про терміни відновлення Зінченка, але відомо, що через цю травму українець пропустив матч проти "Саутгемптона".



"Будуть грати зовсім молоді футболісти, альтернативи немає. Зінченко травмований і не готовий грати. Травми отримали Родрі, Стоунз, Ляпорт і Гюндоган. Дам відпочити Діашу і Канселу. Так що зіграє молодь", - розповів Хосеп Гварідола.

У цьому сезоні 24-річний українець зіграв 3 матчі, результативними діями не відзначався.

30 серпня захисник Рубен Діаш продовжив контракт з "Манчестер Сіті".

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