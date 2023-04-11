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"Манчестер Сіті" забив три м'ячі та розбив "Баварію" у Лізі чемпіонів

11 квітня, 2023 вiвторок
23:52
Спорт "Манчестер Сіті", Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів

У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг мюнхенську "Баварію"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив в Англії, закінчився з рахунком 3:0. За "Манчестер Сіті" у ворота "Баварії" забили Родрі, Бернарду Сілва та Ерлінг Холанд.

У середу, 19 квітня, "Ман Сіті" та "Баварія" зустрінуться у повторному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Півфінали ЛЧ відбудуться 9/10 та 16/17 травня. Фінал пройде 10 червня.

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал. Перший матч

11 квітня

"Манчестер Сіті" - "Баварія" 3:0

Голи: Родрі, 27, Б. Сілва, 70, Холанд, 76

футбол
Ліга чемпіонів
Баварія
Манчестер Сіті
Ерлінг Холанд
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