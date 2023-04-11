"Манчестер Сіті" забив три м'ячі та розбив "Баварію" у Лізі чемпіонів
У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг мюнхенську "Баварію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив в Англії, закінчився з рахунком 3:0. За "Манчестер Сіті" у ворота "Баварії" забили Родрі, Бернарду Сілва та Ерлінг Холанд.
У середу, 19 квітня, "Ман Сіті" та "Баварія" зустрінуться у повторному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Півфінали ЛЧ відбудуться 9/10 та 16/17 травня. Фінал пройде 10 червня.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал. Перший матч
11 квітня
"Манчестер Сіті" - "Баварія" 3:0
Голи: Родрі, 27, Б. Сілва, 70, Холанд, 76
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