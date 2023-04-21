"Манчестер Юнайтед" ганебно програв "Севільї" та вилетів з Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Манчестер Юнайтед" з розгромним рахунком 0:3. Дубль оформив марокканський форвард "Севільї" Юссеф Ен Несірі, ще один м'яч забив Лоїк Баде.

Перша зустріч команд закінчилась внічию 2:2. У півфіналі Ліги Європи "Севілья" зіграє проти туринського "Ювентуса". Матчі пройдуть 11 і 18 травня

Ліга Європи

Чвертьфінал. Повторний матч

20 квітня

"Севілья" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) 3:0

Голи: Ен Несірі, 8, 81, Баде, 47

Перший матч - 2:2