"Манчестер Юнайтед" ганебно програв "Севільї" та вилетів з Ліги Європи
У чвертьфіналі Ліги Європи англійський "Манчестер Юнайтед" виявився слабшим за іспанську "Севілью"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Манчестер Юнайтед" з розгромним рахунком 0:3. Дубль оформив марокканський форвард "Севільї" Юссеф Ен Несірі, ще один м'яч забив Лоїк Баде.
Перша зустріч команд закінчилась внічию 2:2. У півфіналі Ліги Європи "Севілья" зіграє проти туринського "Ювентуса". Матчі пройдуть 11 і 18 травня
Ліга Європи
Чвертьфінал. Повторний матч
20 квітня
"Севілья" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) 3:0
Голи: Ен Несірі, 8, 81, Баде, 47
Перший матч - 2:2
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