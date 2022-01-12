"Манчестер Юнайтед" порадили негайно позбутися Роналду
Колишній футболіст "Арсеналу" Перрі Гроувз порадив "Манчестер Юнайтед" позбутися португальського форварда Кріштіану Роналду заради прогресу
Про це повідомляє talkSport.
За словами Гроувза, який виступав за "Арсенал" у 1986 - 1992 роках, а нині є одним із найавторитетніших у Англії футбольних експертів, Роналду негативно впливає на гру МЮ.
"Що б я зробив насамперед, якби мене покликали тренувати МЮ? Я переконався б, що там немає Кріштіану Роналду. Я прибрав би його зі складу, тому що він більш масштабна особистість, ніж будь-який тренер. Наприклад, Маурісіо Почеттіно приходить до МЮ, але Роналду все одно буде важливішим, ніж він. У клубі не можна мати гравця, який означатиме більше, ніж тренер", - пояснив Гроувз.
Він додав, що португалець заважає команді грати в сучасний футбол та прогресувати.
"Роналду, як і раніше, забиватиме голи, але якщо клуб хоче прогресувати і мати сучасну модель гри з пресингом, то це не до Кріштіану. Потрібно мати чітку філософію розвитку клубу", - сказав Гроувз.
"Манчестер Юнайтед" займає в чемпіонаті Англії сьоме місце.
- Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що Кріштіану Роналду може залишити "Манчестер Юнайтед".
- 11 січня повідомлялося, що Кріштіану Роналду може перейти до французького ПСЖ.
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