"Манчестер Юнайтед" порадили негайно позбутися Роналду

Про це повідомляє talkSport.

За словами Гроувза, який виступав за "Арсенал" у 1986 - 1992 роках, а нині є одним із найавторитетніших у Англії футбольних експертів, Роналду негативно впливає на гру МЮ.

"Що б я зробив насамперед, якби мене покликали тренувати МЮ? Я переконався б, що там немає Кріштіану Роналду. Я прибрав би його зі складу, тому що він більш масштабна особистість, ніж будь-який тренер. Наприклад, Маурісіо Почеттіно приходить до МЮ, але Роналду все одно буде важливішим, ніж він. У клубі не можна мати гравця, який означатиме більше, ніж тренер", - пояснив Гроувз.

Він додав, що португалець заважає команді грати в сучасний футбол та прогресувати.

"Роналду, як і раніше, забиватиме голи, але якщо клуб хоче прогресувати і мати сучасну модель гри з пресингом, то це не до Кріштіану. Потрібно мати чітку філософію розвитку клубу", - сказав Гроувз.

"Манчестер Юнайтед" займає в чемпіонаті Англії сьоме місце.

Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що Кріштіану Роналду може залишити "Манчестер Юнайтед".

11 січня повідомлялося, що Кріштіану Роналду може перейти до французького ПСЖ.

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