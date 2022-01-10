Роналду вирішив втекти в "Барселону" через провальний сезон МЮ, - ЗМІ
Португальський форвард Кріштіану Роналду може покинути англійський "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, 36-річний Роналду розлючений і втомився від ситуації, в якій опинився "Манчестер Юнайтед".
Зірковий футболіст вважає, що клуб проводить хаотичну політику. Зокрема, португальцю не подобається вибір нового тренера Ральфа Рангніка, який не зумів покращити результати команди.
Кріштіану Роналду вже сказав своєму агенту Жорже Мендешу, що йому потрібно буде знайти новий клуб, якщо ситуація у "Манчестер Юнайтед" не зміниться. Футболіст може навіть перейти в іспанську "Барселону", завдяки класним стосункам Мендеша та босів каталонців.
У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду зіграв за МЮ 22 матчі, забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі. Влітку англійці заплатили 15 млн євро "Ювентусу" за трансфер португальця.
"Манчестер Юнайтед" займає сьоме місце в АПЛ і відстає від зони ЛЧ на 4 бали.
- Нагадаємо, 3 грудня головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік висловив захоплення фізичною формою Кріштіану Роналду.
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