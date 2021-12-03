Я ніколи не бачив гравця його віку у такій фізичній формі, - новий тренер МЮ засипав Роналду компліментами

Про це повідомляє Football Daily.



За словами Рангніка, Роналду - приголомшливий професіонал.



"Завжди потрібно адаптувати свій стиль футболу чи свої ідеї залежно від тих гравців, що ти маєш. Я бачив, як 36-річний Роналду грав у другому таймі матчу з "Арсеналом". Приголомшливий професіонал. Я ніколи не бачив гравця його віку у такій фізичній формі. Він, як і раніше, легко вирішує результат матчів. Але суть у ньому, суть у розвитку команди загалом. Зважаючи на те, що я вчора побачив, Кріштіану більш ніж готовий викладатися для команди", – сказав новий тренер МЮ.

Ральф Рангнік погодився очолити "Манчестер Юнайтед" до кінця сезону. Після цього 63-річний німець отримає керівну посаду у структурі на 2 сезони.



У 14 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 21 бал і посідає сьоме місце. На рахунку 36-річного Кріштіану Роналду 6 голів і 2 асисти в АПЛ.

29 листопада англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Ральфа Рангніка на посаду головного тренера.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb