Я ніколи не бачив гравця його віку у такій фізичній формі, - новий тренер МЮ засипав Роналду компліментами
Новий головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік в захваті від гри португальського форварда Кріштіану Роналду
Про це повідомляє Football Daily.
За словами Рангніка, Роналду - приголомшливий професіонал.
"Завжди потрібно адаптувати свій стиль футболу чи свої ідеї залежно від тих гравців, що ти маєш. Я бачив, як 36-річний Роналду грав у другому таймі матчу з "Арсеналом". Приголомшливий професіонал. Я ніколи не бачив гравця його віку у такій фізичній формі. Він, як і раніше, легко вирішує результат матчів. Але суть у ньому, суть у розвитку команди загалом. Зважаючи на те, що я вчора побачив, Кріштіану більш ніж готовий викладатися для команди", – сказав новий тренер МЮ.
Ральф Рангнік погодився очолити "Манчестер Юнайтед" до кінця сезону. Після цього 63-річний німець отримає керівну посаду у структурі на 2 сезони.
У 14 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 21 бал і посідає сьоме місце. На рахунку 36-річного Кріштіану Роналду 6 голів і 2 асисти в АПЛ.
- 29 листопада англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Ральфа Рангніка на посаду головного тренера.
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