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OPINION

Маніпуляція – це головний сенс буття Арестовича

Олексій Голобуцький
14 серпня, 2023 понедiлок
12:07
Погляд Олексій Голобуцький

Попри всі успішні кампанії з розлюднення ворога і та ж Велика Британія лишилась нормальною країною

Подивився нарешті відео нашого головного "стратєга й аналітика" - інтерв’ю з записною "хорошей русской". Там багато є до чого причепитись, але розбирати все до речення не буду. Та й сенсу особливо нема.

Однак все ж кину кілька реплік щодо маячні про "расчеловечивание", про те, що ми дикуни, націоналісти, й взагалі нічим не відрізняємось від росіян (а на цьому моменті історично завжди був актуальний канделябр – як історик свідчу).

Знелюднення ворога як пропагандистський прийом використовувався в європейській (і не тільки) геополітиці століттями. Це нам особливо без потреби подібне – суто через специфіку ворога, давно відому кожному українцю.

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(Після виплодка Боголюбського в Києві 1169, після Батурина, після Суботова, після Петербурга на козацьких кістках, після Соловків для тих же козаків, після специфіки нищення Січей, після закріпачення і поводження окупантів з українськими кріпаками, після "подвигів" Муравйова та інших червоних і білих вилупків, після розкуркулення і продразвьорсткі, після "5 колосків", після Сибіру, після Голодоморів 1921, 1933 і 1946, після 1937, після Биківні, після "асвабаждєнія" 1939, після вибитої національної еліти, після "подвигів" НКВД, після Бучі, після безіменних піщаних масових поховань Ізюма, після виколотих очей і знятої шкіри з наших бійців, після "Азовсталі" і Оленівки, після фосфорних бомб над Бахмутом, Запоріжжям, Харковом, Сумщиною, після закатованих і вбитих наших дітей, жінок, старих...).

А от звичайним арміям тієї ж Європи це було дуже актуально: переконати вчорашнього клерка, фермера, трактирника, що вбивати точно таких же клерків, фермерів і трактирників, але народжених на протилежному схилі Альп, — то правильно, законно і морально, для цього є всі підстави!

Потреба в історіях про умовного "распятого мальчіка в трусіках" задовольнялась в різні епохи в різний спосіб. Від поширення чуток через маркітанток і трактирних алкашів, що "самі бачили", - і пізніше до лубка, плакатної та газетної пропаганди. Ще пізніше – аж до постановчих фото і відео. Що поробиш: є попит – з’являється пропозиція. Адже нормальну людину з нормальної країни, де життя не обмежене вічною боротьбою за виживання, не так просто переконати, що стати вбивцею, нехай і легітимізованим державою, — це теж нормально.

Так що наскільки б це не було неприємно, але подібний аспект агітпропу є обов’язковим і важливим елементом війни, особливо – війни проти сусіда. Навіть якщо він такий, як в нас, і з таким кривавим історичним бекграундом взаємин.

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Але, зрештою: попри всі успішні кампанії з розлюднення ворога і та ж Велика Британія лишилась нормальною країною, і Штати лишились нормальною демократичною країною... І при тому ворогів вони перемогли. До речі, Росія також століттями активно розлюднювала ворогів і просто супротивників – американців, німців, японців, французів, українців, поляків – незалежно від того, чи перемагала, чи зазнавала поразки. Але в результаті лишалась тією ж смердючою клоакою, що й була. Тобто, жодного негативного впливу подібного типу пропаганди під час війни, і то не однієї, для жодної країни не було.

Так що це трагічне заламування рук на публіку "ах, як ви можете так!..", - банальна і дуже тупа маніпуляція. Але маніпуляція – це головний сенс буття зазначеного індивіда.

Тим більше, коли вже очевидно, що він націлився на політичну кар’єру.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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