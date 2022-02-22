"Маніяк-диктатор з ядерною кнопкою, для якого нічого не вартує життя власних громадян": Княжицький про підписання Путіним указу про визнання "Л/ДНР"

Про це він написав у facebook.

"Мене не так злякало "визнння" собою ж давно окупованих територій, як те, що годину говорив маніяк-диктатор з ядерною кнопкою. Що зупинить чоловіка хворого, для якого нічого не вартує ні життя власних громадян, ні життя взагалі?", - зазначив він.

За його словами, німці пройшли важкий шлях очищення від гітлеризму і нацизму, проте наслідки лишилися.

"У росіян свій шлях очищення ще попереду. А нам потрібно очищатися від інфантилізму, безвідповідальності, корупції, нефаховості. Особливо на виборах і у державному управлінні", - додав нардеп.



Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.



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