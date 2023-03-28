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Головна Економіка Марченко: Для покриття нагальних потреб Україні необхідні $14 млрд

Марченко: Для покриття нагальних потреб Україні необхідні $14 млрд

28 березня, 2023 вiвторок
07:37
Економіка Сергій Марченко

Цьогоріч Україні необхідні 14 млрд доларів для покриття найбільш критичних потреб

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-включення на першому заході у рамках новоствореної Платформи з відновлення України, передає Укрінформ.

"Найбільш критичні потреби на 2023 рік становлять уже $14 мільярдів. Ми зараз активно займаємося пошуком можливих джерел, як нам профінансувати цю потребу", - зауважив він.

Ця сума необхідна на відбудову житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень, дитячих будинків, а  також на відновлення бізнесу, створення умов для його роботи.

Минулого тижня Світовий банк провів оцінку втрат України внаслідок російської агресії та заявив, що потреба у відновленні оцінюється на рівні $411 млрд, нагадав міністр.

Наразі Україна визначила п’ять пріоритетів для відновлення на цьому етапі:

  • енергетична інфраструктура
  • гуманітарне розмінування
  • відновлення житла
  • критична та соціальна інфраструктура
  • підтримка малого та середнього бізнесу

Так, за словами Марченка, з жовтня 2022 року енергетична інфраструктура України зазнала 14 ракетних атак, пошкоджено майже половину електростанцій. Наразі відновлено ключові спроможності для постачання електроенергії, але залишається потреба в ремонті знищеної інфраструктури.

Також в Україні "мають ризик бути замінованими" 250 тис. кв. км – це більше за територію Великої Британії. На розмінування цьогоріч потрібно щонайменше $400 млн, каже міністр.

Своєю чергою за кордон змушені були виїхати 8,1 млн українців, 5,4 млн стали внутрішніми переселенцями. Багато біженців хочуть повернутися додому, але просто не мають куди. Тож Сергій Марченко наголошує на "критичній важливості" знайти можливість побудувати житло. Ця потреба оцінюється в $1,9 млрд.

На відновлення ж мостів, доріг, навчальних закладів та іншої соціальної інфраструктури у 2023 році необхідні $5,7 млрд.

А потребу на підтримку бізнесу експерти оцінюють у $2,7 млрд. Проте Україна не зможе поставити економіку на ноги без залучення інвестицій ззовні, кажуть у Мінфіні.

Суспільство
Україна
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