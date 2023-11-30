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Маринована цибуля для гарніру або до шашлику. Простий та смачний рецепт
Маринована цибуля для гарніру та до шашлику, соковита і хрумка. Готується всього за 25 хв. і з успіхом доповнить багато інших страв. Як приготувати мариновану цибулю в домашніх умовах - читайте наш рецепт
Інгредієнти маринованої цибулі:
- цибуля ріпчаста - 300 г
- оцет 9% – чотири столові ложки
- сіль – одна столова ложка
- цукор – 1 одна столова ложка
- кріп - 10 г
- вода холодна – 250 мл.
Як приготувати мариновану цибулю за 25 хвилин:
- нарізаємо цибулю півкільцями
- кріп дрібно нарізаємо, видаливши товсті стебла
- додаємо в миску холодну воду, сіль, цукор, оцет
- добре перемішуємо
- додаємо цибулю та кріп
- перемішуємо
- залишаємо на 20 хв.
- маринад зливаємо.
Смачного!
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