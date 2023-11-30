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Головна рецепти Маринована цибуля для гарніру або до шашлику. Простий та смачний рецепт
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Маринована цибуля для гарніру або до шашлику. Простий та смачний рецепт

30 листопада, 2023 четвер
20:20
рецепти цибуля

Маринована цибуля для гарніру та до шашлику, соковита і хрумка. Готується всього за 25 хв. і з успіхом доповнить багато інших страв. Як приготувати мариновану цибулю в домашніх умовах - читайте наш рецепт

рецепт маринованої цибулі

Інгредієнти маринованої цибулі:

  • цибуля ріпчаста - 300 г
  • оцет 9% – чотири столові ложки
  • сіль – одна столова ложка
  • цукор – 1 одна столова ложка
  • кріп - 10 г
  • вода холодна – 250 мл.

Як приготувати мариновану цибулю за 25 хвилин:

  • нарізаємо цибулю півкільцями
  • кріп дрібно нарізаємо, видаливши товсті стебла
  • додаємо в миску холодну воду, сіль, цукор, оцет 
  • добре перемішуємо 
  • додаємо цибулю та кріп
  • перемішуємо 
  • залишаємо на 20 хв. 
  • маринад зливаємо.

Смачного!

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