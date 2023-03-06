Мариновані печериці в домашніх умовах
Печериці – це гриби, які є найпоширенішими для багатьох кухонь світу. Пропонуємо один із рецептів
Інгредієнти (орієнтовно 8 порцій):
- Один кг печериць
- Дві столові ложки цукру
- Одна столова ложка солі
- Оцет - чотири столові ложки
- Олія рослинна - чотири столові ложки
- 12 штук перця (запашний горошок)
- Три лаврових листки
- Три штуки гвоздики
Рецепт приготування маринованих печериць:
- Додаємо в каструлю цукор, сіль, олію, оцет
- Доводимо до кипіння
- Далі кладемо в каструлю лавровий лист, перець, гвоздику
- Висипаємо гриби в маринад
- Чекаємо, поки гриби закиплять
- Кипятимо печериці в маринаді сім хвилин
- Перекладаємо мариновані гриби в банку (один кілограм свіжих грибів = одна літрова банка)
- Через шість годин мариновані печериці можна подавати до столу
Смачного!
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