"Маріуполь" оголосив про трансфер трьох футболістів "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний сайт "Маріуполя".



"Маріуполь" орендував у "Шахтаря" трьох футболістів - Данила Гончарука, Іллю Гулька та Едуарда Козіка.



19-річний нападник Гончарук відомий виступами за "Шахтар" U-19. У цьому сезоні він провів 18 матчів і забив 11 голів у юнацькому чемпіонаті. Також в активі форварда 2 м'ячі у 6 іграх Юнацької Ліги УЄФА.



Центральному півзахиснику Гульку теж 19 років. В активі хавбека 16 ігор та 1 гол за "Шахтар" U-19. У ЮЛЧ Гулько провів 5 ігор, у яких забив 3 м'ячі.



18-річний центрбек Козік провів у чемпіонаті U-19 17 ігор. В активі оборонця також 5 ігор у ЮЛЧ.



12 листопада стало відомо, що футболіст молодіжної збірної України та "Маріуполя" Марк Мампассі перейде в московський "Локомотив".

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