Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, якщо така погода триватиме і надалі, то через затоплення і вимиття фундаментів будинки, які найбільше постраждали через російські обстріли, почнуть обвалюватися.



"Що зараз відбувається в домах та квартирах, де пошкоджено дах (а таких абсолютна більшість) - важко уявити. Маріуполь - місто де кожний прояв погоди стає катастрофою", - коментує Андрющенко.



Радник мера також закликав маріупольців триматися якнайдалі від зруйнованих будинків та активно вимагати від окупантів провести ремонтні роботи каналізаційних стоків.



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