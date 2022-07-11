Маріуполь після дощу перетворився на "Венецію з нечистот", дома можуть обвалитися через вимиття фундаментів, - радник мера
Через несправність водовідтоків, уся каналізаційна вода з нечистотами опинилася на вулицях міста
Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, якщо така погода триватиме і надалі, то через затоплення і вимиття фундаментів будинки, які найбільше постраждали через російські обстріли, почнуть обвалюватися.
"Що зараз відбувається в домах та квартирах, де пошкоджено дах (а таких абсолютна більшість) - важко уявити. Маріуполь - місто де кожний прояв погоди стає катастрофою", - коментує Андрющенко.
Радник мера також закликав маріупольців триматися якнайдалі від зруйнованих будинків та активно вимагати від окупантів провести ремонтні роботи каналізаційних стоків.
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