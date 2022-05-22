Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Місто поступово перетворюється на справжнє гетто. Йде посилення режиму. Перепустка потрібна не тільки для пересування по місту, перепустка потрібна для в’їзду та виїзду з міста. Для пересування в межах району. Між населеними пунктами теж потрібна перепустка. Там шалені черги на декілька тижнів. Місто фактично закрито, виїхати з міста можливо тільки одним шляхом - це автобуси, які дають окупанти. Цей автобус везе через фільтраційну точку у Безіменному до Росії", - зауважив Андрющенко.

Також радник мера Маріуполя також додав, що небезпечна епідеміологічна ситуація посилюється.

"По місту дуже багато сміття, яке не вивозиться з початку війни. Воно тече разом з водою та отруює все навколо. Температура повітря підвищується, все випаровується. Медицина та ліки відсутні, що створює загрозу виникнення епідемії. Питної води в місті немає, очисні споруди не працюють. Ситуація катастрофічна", - наголосив Андрющенко.

У Маріуполі окупанти ввели одноразові перепустки для пересування містом, для отримання яких треба записуватися в чергу

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті хаотичні поховання та літні дощі можуть призвести до епідемічної катастрофи

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