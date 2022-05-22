У Маріуполі окупанти забороняють пересуватися містом без перепусток
У Маріуполі окупанти ввели одноразові перепустки для пересування містом, для отримання яких треба записуватися в чергу
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Від вчора в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему", - зазначив він.
Для в'їзду до міста потрібна перепустка для авто й пасажирів. Вона діє три дні, але є одноразовою. Комендатура окупантів видає перепустки в Мангуші та Виноградному в пунктах фільтрації. Черга на отримання документа розписана на декілька тижнів уперед.
Для виїзду з міста також необхідно мати перепустку для авто й пасажирів. Термін і правила дії такі самі. Отримати документ можна в райвідділках "МВС ДНР".
Для пересування Маріупольським районом без в'їзду до міста потрібно взяти перепустку в Мангуші. Проїхати без неї з Мангуша до Ялти чи Гурзуфа неможливо. Термін і правила дії документа аналогічні.
Перепустка на авто потрібна і для пересування в межах Маріуполя.
"Для тих, хто збирається відвідати Маріуполь - пам’ятайте. На зараз це дорога в один кінець. Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", - наголосив Петро Андрющенко.
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17 квітня повідомляли, що в Маріуполі окупанти видають перепустки, без яких не можна виходити на вулицю й переміщуватися містом.
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Станом на 8 травня окупанти забороняли маріупольцям пересуватися в межах міста й ОРДО без довідки про "фільтрацію" та двох перепусток
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