У Маріуполі окупанти видають перепустки, без яких не можна виходити на вулицю й переміщуватися містом, - радник мера
У Маріуполі росіяни видають людям перепустки для переміщення містом. Є інформація, що це підготовка до паспортизації
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти продовжують видачу пропусків на переміщення в середині міста. Фактично такий пропуск видається в одному місці - вулиця 130-ї Таганрозької Дивізії, 114 в приміщенні Лівобережної податкової", - повідомив він.
Сотні маріупольців вимушені стояти в чергах за перепусткою, без якої з наступного тижня заборонять не тільки переміщуватися містом, але й перебувати на вулиці.
"Надходить інформація, що це робиться не лише для фільтраційних заходів, але як підготовка до паспортизації залишившихся. Уточнюємо", - додав Петро Андрющенко.
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