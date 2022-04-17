У Маріуполі окупанти видають перепустки, без яких не можна виходити на вулицю й переміщуватися містом, - радник мера

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



"Окупанти продовжують видачу пропусків на переміщення в середині міста. Фактично такий пропуск видається в одному місці - вулиця 130-ї Таганрозької Дивізії, 114 в приміщенні Лівобережної податкової", - повідомив він.



Сотні маріупольців вимушені стояти в чергах за перепусткою, без якої з наступного тижня заборонять не тільки переміщуватися містом, але й перебувати на вулиці.



"Надходить інформація, що це робиться не лише для фільтраційних заходів, але як підготовка до паспортизації залишившихся. Уточнюємо", - додав Петро Андрющенко.



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