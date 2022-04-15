Окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір", – міська рада

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів", – йдеться в повідомленні.

Наголошують, що окупанти утримують населення Маріуполя в заручниках. Крім того, вони поступово перетворюють місто в один великий "трудовий табір".

Окупанти фактично перетворюють Маріуполь на гетто для українців. Вони змушують цивільних одягати спецпозначки "свій" і впроваджують перепустки.