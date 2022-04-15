Окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір", – міська рада
У Маріуполі жителі міста можуть отримати їжу після того, як відпрацюють на розборі завалів. Таким чином російські окупанти перетворюють місто на великий "трудовий табір"
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Стало відомо про чергове нововведення окупантів. Тепер жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів", – йдеться в повідомленні.
Наголошують, що окупанти утримують населення Маріуполя в заручниках. Крім того, вони поступово перетворюють місто в один великий "трудовий табір".
- Окупанти фактично перетворюють Маріуполь на гетто для українців. Вони змушують цивільних одягати спецпозначки "свій" і впроваджують перепустки.
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