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Головна війна з Росією Для пересування Маріуполем треба пройти "фільтрацію" й отримати у рашистів три різні довідки

Для пересування Маріуполем треба пройти "фільтрацію" й отримати у рашистів три різні довідки

8 травня, 2022 неділя
17:37
війна з Росією окупанти в Маріуполі

Окупанти забороняють маріупольцям пересуватися в межах міста й ОРДО без довідки про "фільтрацію" та двох перепусток

Про це в телеграмі повідомила омбудсман Людмила Денісова.

Спочатку люди мають пройти перевірку в райвдділку МВС Мангуша, Новоазовська чи Нікольського або в пунктах пропуску Мангуш і Безіменне. Потім із довідкою необхідно звернутися до комендатури Маріуполя й отримати перепустку для пересування Донеччиною. Задля вільного переміщення ОРДО потрібно мати довідку про "фільтрацію", перепустка для пересування вулицями міста та перепустка на пересування за межі Маріуполя.

"Обмежуючи свободу пересування громадян, країна-окупант порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, стаття 12 якого гарантує кожному право на вільне пересування. Відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, здійснюючи "фільтраційні заходи", РФ вчиняє воєнний злочин та злочин проти людяності. Крім того, дії РФ є прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 і 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини, які гарантують право на свободу та особисту недоторканність", - наголосила Людмила Денісова.

Омбудсман звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення РФ в Україну врахувати ці воєнні злочини Росії.

  • 17 квітня повідомляли, що в Маріуполі окупанти видають перепустки, без яких не можна виходити на вулицю й переміщуватися містом.

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