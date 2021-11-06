"Маріуполь" у меншості переміг "Минай" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В Ужгороді "Маріуполь" наприкінці першого тайму вивів вперед Олег Кащук.

На 73-й хвилині "Минай" отримав шанс зрівняти рахунок, коли Олег Очеретко порушив правила у власному штрафному майданчику та отримав червону картку. Проте, Ігор Гончар не реалізував пенальті.

Закарпатці були покарані за марнотратство на 81-й хвилині, коли Кащук забив вдруге.

"Маріуполь" переміг "Минай" 2:0, набрав 7 очок, але залишився на останній, 16-й позиції. "Минай" має 8 пунктів та йде 14-м.

Чемпіонат України

14-й тур

6 листопада

"Минай" - "Маріуполь" 0:2

Голи: Кащук, 45, 81

Вилучення: Очеретко, 73 ("Маріуполь")

На 77-й хвилині Гончар ("Минай") не реалізував пенальті