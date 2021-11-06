"Маріуполь" у меншості переміг "Минай" в чемпіонаті України
У 14-му турі чемпіонату України з футболу "Маріуполь" переграв у гостях "Минай"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Ужгороді "Маріуполь" наприкінці першого тайму вивів вперед Олег Кащук.
На 73-й хвилині "Минай" отримав шанс зрівняти рахунок, коли Олег Очеретко порушив правила у власному штрафному майданчику та отримав червону картку. Проте, Ігор Гончар не реалізував пенальті.
Закарпатці були покарані за марнотратство на 81-й хвилині, коли Кащук забив вдруге.
"Маріуполь" переміг "Минай" 2:0, набрав 7 очок, але залишився на останній, 16-й позиції. "Минай" має 8 пунктів та йде 14-м.
Чемпіонат України
14-й тур
6 листопада
"Минай" - "Маріуполь" 0:2
Голи: Кащук, 45, 81
Вилучення: Очеретко, 73 ("Маріуполь")
На 77-й хвилині Гончар ("Минай") не реалізував пенальті
- Нагадаємо, 5 листопада у стартовому матчі 14-го туру "Олександрія" перемогла "Металіст 1925".
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