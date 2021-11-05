"Олександрія" впевнено перемогла "Металіст 1925" у матчі - відкритті 14 -го туру УПЛ
У матчі - відкритті 14-го туру УПЛ "Олександрія" впевнено перемогла "Металіст 1925"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У домашньому матчі "Олександрія" перемогла "Металіст 1925" з рахунком 2:0. Голами відзначились Ігор Кирюханцев та Каспарс Дубра.
Після матчу-відкриття 14-го туру "Олександрія" набрала 23 бали та укріпилась на шостій позиції. "Металіст 1925" має 19 очок і ділить сьоме-восьме місце з "Вересом".
Українська Прем'єр-ліга
14-й тур
5 листопада
"Олександрія" - "Металіст 1925" 2:0
Голи: Кирюханцев, 33, Дубра, 73
- Нагадаємо, 30 жовтня у 13-му турі УПЛ "Динамо" перемогло у гостях "Маріуполь".
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