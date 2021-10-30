"Шахтар" розтрощив "Десну" та не пустив "Динамо" у відрив у чемпіонаті України
У 13-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" переміг у Києві "Десну" та залишився на відстані у 3 очка від "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Києві "Шахтар" на 9-й хвилині вивів вперед Манор Соломон. "Десна" відігралася на 23-й хвилині зусиллями Дениса Безбородька. На 27-й хвилині команду Роберто Де Дзербі знову вивів вперед Георгій Судаков.
На 61-й хвилині Тете зробив перевагу "Шахтаря" ще переконливішою. А за хвилину Фернанду довів рахунок до розгромного.
"Шахтар" переміг "Десну" 4:1, набрав 32 очка та залишився на відстані у 3 пункти від лідера Прем'єр-ліги "Динамо".
"Десна" має 18 балів та йде дев'ятою.
Чемпіонат України
13-й тур
30 жовтня
"Шахтар" - "Десна" 4:1
Голи: Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернанду, 63 - Безбородько, 23
- Нагадаємо, 30 жовтня "Динамо" перемогло у гостях "Маріуполь".
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