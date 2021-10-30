"Шахтар" розтрощив "Десну" та не пустив "Динамо" у відрив у чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Києві "Шахтар" на 9-й хвилині вивів вперед Манор Соломон. "Десна" відігралася на 23-й хвилині зусиллями Дениса Безбородька. На 27-й хвилині команду Роберто Де Дзербі знову вивів вперед Георгій Судаков.

На 61-й хвилині Тете зробив перевагу "Шахтаря" ще переконливішою. А за хвилину Фернанду довів рахунок до розгромного.

"Шахтар" переміг "Десну" 4:1, набрав 32 очка та залишився на відстані у 3 пункти від лідера Прем'єр-ліги "Динамо".

"Десна" має 18 балів та йде дев'ятою.

Чемпіонат України

13-й тур

30 жовтня

"Шахтар" - "Десна" 4:1

Голи: Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернанду, 63 - Безбородько, 23