Маріуполь залишила половина населення, 40% житлових будинків не підлягають відновленню, - мер міста Бойченко

Про це Бойченко розповів у інтерв'ю УНІАН.

За його словами 90% житлового фонду міста так чи інакше постраждали.

"Це 2600 будинків, з яких 60% мають пряме влучення "Градом", гаубицею або системою "Буратіно". 40% вже не підлягає відновленню. Маріуполю потрібна повна евакуація", - констатував Бойченко.

Він додав, що місто вже залишила половина населення.

"Сьогодні ми можемо говорити про евакуацію 50% населення від 540 тисяч, які ми мали до війни. Щойно війна почалася і поки що працювала залізниця, поки що працювали звичайні дороги, виїхало близько 140 тисяч. Потім ще близько 100 тисяч виїхало. 60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів", - розповів Бойченко.

Він підкреслив, що на околицях міста є люди, які також вимагають евакуації.

"Починаючи з шостого дня війни, ми намагаємося зробити все, щоб запрацював евакуаційний маршрут. Але російські війська робили і роблять все для того, щоб у Маріуполі не залишилося жодного автобуса. 150 нових автобусів вони перетворили на попіл", - сказав Бойченко.