Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації, загроза епідемії перетворюється на реальність, - радник мера

Про це він написав у телеграм.

"Маріуполь. Очікувано, дощі перетворили місто на Венецію. Забиті ливневі відводи та каналізація забезпечують розтікання дощової води разом зі сміттям, наслідками його гноїння та трупної отрути по всьому місту. Загроза епідемії перетоврюється на реальність з кожною грозою", - зауважив він.

За його словами, у той самий час окупанти продовжують ігнорувати санітарні виклики і займаються виключно формуванням "гарних фото" з вигаданим "життя покращилось".

Андрющенко наголосив, що Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації.

"Наслідки перетворення Маріуполя в гетто будуть катострофічними", - додав він.

18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

За словами омбудсмана Людмили Денісової, Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

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