Маршалком польського сейму став Шимон Головня від партії "Польща 2050"
У понеділок, 13 листопада, Шимон Головня від партії "Польща 2050" був обраний маршалком польського сейму 10-го терміну
Про це повідомляє польське радіо RMF24.
Кандидатуру Головні підтримали 265 депутатів сейму.
Представляючи кандидатуру Головні, голова партії PSL (Польська селянська партія), яка склала коаліцію з "Польщею 2050", Владислав Косіняк-Камиш вказав на ерудицію як на головну рису кандидата. Косіняк-Камиш також згадав про увагу Головні до соціальних питань і розповів про його журналістські досягнення та книжкові публікації.
Опоненткою Головні на посаду маршалка сейму була кандидатка від партії "Право і справедливість" Ельжбета Вітек, яка обіймала посаду з 9 серпня 2019 року. Ельжбета Вітек отримала 193 голоси підтримки.
Хто такий Шимон Головня
Шимон Головня народився 3 вересня 1976 року у польському місті Білосток.
Він вперше став депутатом сейму Польщі, а до того 47-річний політик був журналістом, письменником, шоуменом, громадським діячем. Працював редактором та оглядачем у багатьох польських медіа, зокрема газетах і радіостанціях.
У 2020 році він брав участь у президентських виборах в Польщі й, за результатами, посів третє місце. Тогоріч Головня заснував партію "Польща 2050", яка під час осінніх парламентських виборів у Польщі отримала 33 депутатські мандати.
- Чотири опозиційні партії Польщі 10 листопада досягли згоди щодо коаліції. Серед пунктів угоди є скасування заборони на аборти, ухваленої 2020 року.
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