Маршалком польського сейму став Шимон Головня від партії "Польща 2050"

Про це повідомляє польське радіо RMF24.

Кандидатуру Головні підтримали 265 депутатів сейму.

Представляючи кандидатуру Головні, голова партії PSL (Польська селянська партія), яка склала коаліцію з "Польщею 2050", Владислав Косіняк-Камиш вказав на ерудицію як на головну рису кандидата. Косіняк-Камиш також згадав про увагу Головні до соціальних питань і розповів про його журналістські досягнення та книжкові публікації.

Опоненткою Головні на посаду маршалка сейму була кандидатка від партії "Право і справедливість" Ельжбета Вітек, яка обіймала посаду з 9 серпня 2019 року. Ельжбета Вітек отримала 193 голоси підтримки.

Хто такий Шимон Головня

Шимон Головня народився 3 вересня 1976 року у польському місті Білосток.

Він вперше став депутатом сейму Польщі, а до того 47-річний політик був журналістом, письменником, шоуменом, громадським діячем. Працював редактором та оглядачем у багатьох польських медіа, зокрема газетах і радіостанціях.

У 2020 році він брав участь у президентських виборах в Польщі й, за результатами, посів третє місце. Тогоріч Головня заснував партію "Польща 2050", яка під час осінніх парламентських виборів у Польщі отримала 33 депутатські мандати.