Польські опозиційні сили домовилися про коаліційну угоду. Про що в ній ідеться
Чотири опозиційні партії Польщі 10 листопада досягли згоди щодо коаліції. Серед пунктів угоди є скасування заборони на аборти, ухваленої 2020 року
Про це заявив кандидат у прем'єр-міністри Польщі Дональд Туск, передає Reuters.
Члени коаліції розходяться в питаннях від державних витрат до абортів. Але їхні лідери кажуть, що їх об'єднує бажання покращити відносини з Брюсселем і розблокувати кошти для Польщі, заморожені через суперечку щодо верховенства права.
"Ми готові взяти на себе відповідальність за Польщу в найближчі роки", - сказав Туск на пресконференції.
У документі сторони взяли на себе низку зобов’язань, зокрема відновлення прозорості державних фінансів і деполітизацію державних компаній.
В угоді також зазначено, що коаліція скасує рішення Конституційного трибуналу від 2020 року, яке призвело до майже повної заборони абортів. Питання абортів є чутливим для ЄС.
"У нашій угоді ми знайшли спільний знаменник для питань, які хочемо реалізувати. Вони стосуються підтримки сімей, працівників, підприємців, польського села, освіти, охорони здоров’я та прав жінок", - сказав лідер правоцентристської Польської селянської партії (PSL) Владислав Косіняк-Каміш.
Згідно з угодою, Косіняк-Каміш буде віцепрем'єром, як і Кшиштоф Гавковський із "Нових лівих".
Роль спікера парламенту поділять Шимон Холовня з "Третього шляху" та Влодзімеж Чарзастий з "Нових лівих", кожен з яких виконуватиме цю роль протягом двох років.
Президент Анджей Дуда дав правлячій націоналістичній партії "Право і справедливість" (PiS) можливість сформувати уряд першими. Але ПіС не має більшості, і оскільки всі інші партії виключили співпрацю з нею, її завдання виглядає майже нездійсненним.
Якщо прем’єр-міністр Матеуш Моравецький не зможе отримати вотум довіри, парламент призначить новий уряд.
- Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах, які відбулись у Польщі 15 жовтня, до парламенту пройшли 5 партій. Лідерство здобула партія при владі "Право і справедливість".
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