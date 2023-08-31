Маск дозволить розміщувати платну політичну рекламу на платформі Х
X (колишній twitter) скасовує заборону на платну політичну рекламу, яка була впроваджена у 2019 році за керівництва тодішнього гендиректора компанії Джека Дорсі
Про це повідомляє TechCrunch.
Чотири роки тому компанія визначила заборонений контент як той, що "згадує кандидата, політичну партію, обраного чи призначеного урядовця, вибори, референдум, виборчий бюлетень, законодавчі акти, нормативні акти, директиви або результати судового розгляду".
Заборона також охопила широкий спектр контенту, включно із будь-якою рекламою, яка закликає до голосування, прохання про фінансову підтримку та пропаганду будь-якого із перерахованих типів політичного контенту або виступу проти нього.
У Х заявили, що дозволятимуть політичну рекламу у рамках своїх зусиль, "спрямованих на підтримку свободи слова".
В компанії Ілона Маска пояснили, що продовжать застосовувати спеціальні правила щодо платної політичної реклами у США. Зокрема правила стосуватимуться реклами неправдивого або оманливого вмісту, а також неправдивої чи оманливої інформації, яка "має на меті підірвати довіру суспільства до виборів".
Окрім цього, на платформі буде розміщений глобальний центр прозорості реклами, доступний для усіх, хто хоче переглядати політичні пости, що рекламуються на Х. Подібну функцію уже запропонувала компанія Meta.
Зазначається, що на платформі діятиме "надійний" процес перевірки для забезпечення рекламування лише відповідних груп та кампаній, проте деталі зазначено не було.
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