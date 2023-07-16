Маск: Доходи від реклами у Twitter впали на 50%
Компанія Twitter залишається збитковою через падіння доходів від реклами і велике боргове навантаження
Про це заявив її власник Ілон Маск, передає Reuters.
"Грошовий потік twitter все ще негативний, оскільки доходи від реклами впали на 50%. Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми зможемо дозволити собі розкіш зробити щось інше", – написав Маск у відповідь на пропозиції з рекапіталізації.
Також, як зазначається в повідомленні, після звільнення тисяч співробітників і зменшення витрат за хмарні послуги, Маск заявив, що компанія скоротила свої неборгові витрати до 1,5 мільярда доларів із прогнозованих 4,5 мільярда у 2023 році.
Проте, виявилося, що агресивних заходів зі скорочення витрат після придбання Маском twitter у жовтні наразі недостатньо для отримання позитивного грошового потоку.
Додається, що Лінда Яккаріно, яка почала працювати в компанії Маска на посаді гендиректора на початку червня, повідомила інвесторам про плани Twitter зосередитися на партнерстві з авторами та комерційними компаніями. Вона також веде перемовини з політичними діячами та діячами індустрії розваг, платіжними сервісами та ЗМІ.
- 5 липня австралійська фірма з управління проєктами подала позов проти Twitter, вимагаючи виплати у розмірі близько $665 тис. за ймовірну несплату рахунків за роботу.
- 6 липня повідомлялося, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці.
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