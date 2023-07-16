Маск: Доходи від реклами у Twitter впали на 50%

Про це заявив її власник Ілон Маск, передає Reuters.

"Грошовий потік twitter все ще негативний, оскільки доходи від реклами впали на 50%. Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми зможемо дозволити собі розкіш зробити щось інше", – написав Маск у відповідь на пропозиції з рекапіталізації.

Також, як зазначається в повідомленні, після звільнення тисяч співробітників і зменшення витрат за хмарні послуги, Маск заявив, що компанія скоротила свої неборгові витрати до 1,5 мільярда доларів із прогнозованих 4,5 мільярда у 2023 році.

Проте, виявилося, що агресивних заходів зі скорочення витрат після придбання Маском twitter у жовтні наразі недостатньо для отримання позитивного грошового потоку.

Додається, що Лінда Яккаріно, яка почала працювати в компанії Маска на посаді гендиректора на початку червня, повідомила інвесторам про плани Twitter зосередитися на партнерстві з авторами та комерційними компаніями. Вона також веде перемовини з політичними діячами та діячами індустрії розваг, платіжними сервісами та ЗМІ.