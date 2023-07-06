Про це пише видання Semafor, у розпорядженні якого був лист юриста Twitter Алекса Спіро, відправлений Meta через кілька годин після запуску Threads.

У листі Спіро звинувачує Meta у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".

Спіро також звинуватив Meta у залученні колишніх співробітників Twitter, які "мали і продовжують мати доступ" до конфіденційної інформації. Нібито саме цим співробітникам було доручено створити програму Threads — з використанням інтелектуальної власності Twitter, що є порушенням закону.

Джерело Semafor у компанії Meta назвало звинувачення безпідставними, заявивши, що ніхто з розробників, які займалися створенням Threads, раніше не працював у Twitter.

Нагадаємо, власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск та власник Meta Platforms Марк Цукерберг очолили список найбагатших людей світу за останні 6 місяців.