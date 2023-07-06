Маск позивається до компанії Meta, яка запустила аналог Twitter
Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці
Про це пише видання Semafor, у розпорядженні якого був лист юриста Twitter Алекса Спіро, відправлений Meta через кілька годин після запуску Threads.
У листі Спіро звинувачує Meta у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".
Спіро також звинуватив Meta у залученні колишніх співробітників Twitter, які "мали і продовжують мати доступ" до конфіденційної інформації. Нібито саме цим співробітникам було доручено створити програму Threads — з використанням інтелектуальної власності Twitter, що є порушенням закону.
Джерело Semafor у компанії Meta назвало звинувачення безпідставними, заявивши, що ніхто з розробників, які займалися створенням Threads, раніше не працював у Twitter.
- Нагадаємо, власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск та власник Meta Platforms Марк Цукерберг очолили список найбагатших людей світу за останні 6 місяців.
- У середині червня Маск у Тwitter запросив Цукерберга побитися у клітці – власник Facebook погодився на бій. Проте мама Маска заборонила йому битися з Цукербергом.
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