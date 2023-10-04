Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Маск проти України. Чого насправді хоче технологічний геній
OPINION

Маск проти України. Чого насправді хоче технологічний геній

Марина Данилюк-Ярмолаєва
4 жовтня, 2023 середа
16:30
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Чому Ілон Маск так не любить Україну та Володимира Зеленського? Це політична гра чи щось особисте?

Американський бізнесмен, власник компаній SpaceX та Twitter знову похайпив на нашому питанні. У своїй соцмережі він запостив фотожабу на президента Володимира Зеленського про допомогу для України у боротьбі з російською агресією. У його стрічці соцмережі Х з‘явилось таке: 

"Коли минуло п'ять хвилин, і ти ще не просив про мільярд доларів допомоги".

Фото: twitter.com/elonmusk

На щастя, попри те, що в США тривають дискусії — чи підтримувати Україну на такому ж фінансовому рівні чи можливо, якось зменшити — Маск здебільшого отримав на горіхи в коментарях. 

Однак такий випад в сторону Зеленського — знову порушує питання, чому Маск так упереджено ставиться до України?

Безумовно, Ілон Маск технологічний геній і до повномасштабного вторгнення його полюбляли в Україні. Що ж могло піти не так, що його українські фанати змушені викидати книжки й постери свого кумира в смітник. 

Найперше, варто пам’ятати, що Маска завше цікавив виключно він і його амбітні проєкти в центрі уваги. Мабуть, найкращим роком за останнє десятиліття для бізнесмена був 2018 - тоді весь світ рік обговорював успішний запуск ракети-носія компанії SpaceX Falcon Heavy.  Тоді у якості вантажу ракета вивела в космос особисте авто творця компанії — Tesla Roadster. А на пасажирське місце посадили манекен в скафандрі. 

Однак потім світ на пару років заглибився у всесвітню боротьбу з коронавірусом, яка раптово перейшла у допомогу Україні, коли наша держава опинилась в епіцентрі найбільш кривавого протистояння з часів Другої світової. І очевидно, що великі донори проєктів Маска були більше занепокоєні своєю долею. А уряди — почали рахувати гроші на оборону і нових контрактників. Було уже явно не до Tesla, колонізації Марсу та амбітних проєктів. 

Тут варто зауважити, що Маск тривалий час робив ставку на китайський ринок, китайські гроші. І пандемія коронавірусу, а потім і російсько-українська війна притисла його до землі. Бо і з першої, і другої проблеми видніються вуха Китаю — і відповідно, американцю складніше отримати щось у принципово ворожій до США державі. 

Незадовго до всіх цих подій Tesla побудувала великий завод в Шанхаї, де мали складати електрокари. Однак, проблеми з акумуляторами, провідниками й перенесення виробництва всіх цих речей до сусідніх держав — станом на жовтень 2022 призвело до того, що Маск скоріше спалює гроші в цих заводах, аніж заробляє. 

Тому, намагаючись втримати китайський ринок і китайські гроші, Маск став бек-вокалістом до так званого мирного плану Китаю. Саме тому, а не через якісь інші причини у Twitter Маска рік тому з’явився дуже специфічний "мирний план". Де Україні пропонували проведення референдумів на окупованих територіях, передачу Криму росії та забезпечення його водою, а також нейтральний статус України. Це чисто китайсько-російські наративи і явно вони не могли з’явитись просто так на приватній сторінці особи, яку раніше цікавили роботи та космос. 

Бажання так-сяк утихомирити українську проблему і далі заробляти гроші та брати інвестиції — згубило Маска. Він все частіше почав вилазити на люди з неоднозначними заявами та специфічними вчинками. І тут не треба казати, що Маск просто працює проти України на радість радикальному крилу Республіканської партії. Якщо проаналізувати приватні стосунки Маска і Дональда Трампа, то все упирається саме в дозвіл брати Маску китайські гроші. 

Тож наче грім серед ясного неба стало повідомлення CNN про нову книгу-біографію Маска від письменника Волтера Айзексона, який написав, що бізнесмен нібито таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму і що це зірвало українську атаку підводними дронами по півострову через страх застосування Росією ядерної зброї у відповідь. Пізніше Айзексон та Маск уточнили, що він відмовився там активізувати супутниковий інтернет на "екстрений запит від державних органів (України)" через побоювання "ескалації конфлікту".

Ще пізніше, коли запахло розбірками корпорації з урядом США та Пентагоном — Маск намагався пояснити, що своїми діями він не зрадив США, тому що "США не оголошували війну Росії".

Однак втручання Маска в оборонні справи, а ще публікація приватного листування із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим усе ж стала предметом великих розборок у США. 

Річ у тому, що в США політика і великий бізнес корпорацій відокремлені один від одного. Однак, тепер після інциденту з інтернетом в Криму — Пентагон переглядає свої стосунки з приватними підрядниками. Ось, що писали американські ЗМІ у вересні 2023: "станом на зараз Пентагон покладається на SpaceX набагато більше, ніж лише у питанні допомоги Україні, і невпевненість у тому, що Маск або будь-який інший комерційний постачальник може відмовитися надавати послуги в майбутньому конфлікті, змусила військових планувальників космічних систем переглянути те, що має бути чітко прописано в майбутніх угодах".

Інакше, як зазначають військові фахівці США, "немає впевненості, що комерційні структури не підведуть нас під час війни". Наприклад, коли США і Китай воюватимуть між собою. Чи можна тоді покладатися на Маска, який мріє про китайські гроші?

Окрім того, переглянути урядові відносини з Маском закликала сенаторка США від Демократичної партії Елізабет Воррен. Воррен, яка входить до Комітету Сенату зі збройних сил, також заявила, що законодавці мають розслідувати епізод, коли Маск, буцімто, зірвав атаку українських військових в Криму.

"Конгрес має розслідувати, що трапилось і чи маємо ми відповідні інструменти, щоб забезпечити, що міжнародну політику веде уряд, а не один мільярдер", - наводить Bloomberg слова американської сенаторки.

Тож Маск навів на себе не лише хвилю хейту і заслуженої критики, а й прискіпливе око американської політики та спецслужб. 

Що далі робити з Маском?

Багато хто бачив нашумілий фільм "Не дивись вгору!" з його напрочуд вдалими аналогіями до України. 

Маск — це кіношний Пітер Ішервелл, власник корпорації BASH і спонсор президентки, яку блискуче грає Меріл Стріп. 

Це людина, якій нецікаве земне життя, почуття інших осіб. Йому цікаві космічні кораблі й далекі планети. І то нічого, що там людина з Землі може стати кормом для аборигенів.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Росія
Китай
політика
Технології
Ілон Маск
США
Читайте також:
Хорватія
3 жовтня, 2023 вiвторок
Міноборони України вимагає від компанії з Хорватії повернути 3,2 млн євро за непоставлені гранати
Збігнєв Рау
3 жовтня, 2023 вiвторок
Очільник МЗС Польщі заявив, що відносини з Україною увійшли у "період спаду"
3 жовтня, 2023 вiвторок
СБУ повідомила про підозру у зраді військовому, який допоміг РФ захопити єдину українську субмарину
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 40.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 жовтня
16:39
Netflix
Netflix інвестував в український контент декілька мільйонів доларів, - співзасновник FILM.UA Group
16:36
Андрій Ярмоленко, збірна України
Збірна України втратила Ярмоленка перед матчами кваліфікації Євро-2024
16:29
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ймовірно, окупанти готуються до "жесту доброї волі" в Токмаку, - Федоров
16:22
поле, пшениця, зерно
Греція заявила про готовність надати свої порти для експорту українського зерна
16:15
Ексклюзив
Слуга народу
Після затримання мера Сум влада у місті перейшла до "Слуг народу", - журналістка Валевська
16:10
Стрілянина поліції у Дніпрі: у крові супутниці загиблого, яка сиділа за кермом, виявили алкоголь
16:01
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Якщо союзники дадуть необхідні інструменти, українці завершать справу, - Сунак
15:59
Андрій Єрмак
Фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо здатності України далі перемагати, - Єрмак
15:52
порося свиня
Україна наростила обсяги експорту м'яса порівняно з 2022 роком
15:43
Євген Хачеріді
Футболіст, який провів 51 матч за збірну України, тепер гратиме за аматорів
15:32
Пресреліз
Сергій Бивалін
У  Полтавського ГЗК новий фінансовий директор 
15:27
Інтерв’ю
Юрій Гудименко
Заарештовані російські активи повинні працювати на Україну вже зараз, не чекаючи репарацій, —  військовослужбовець Юрій Гудименко
15:26
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку, окупанти покинули ряд позицій, - Легіон Свободи
15:23
На фото: ГУР
Український десант висадився в Криму і дав бій окупантам, ГУР розповіло деталі
15:19
Запоріжжя. Ілюстрація
У Запоріжжі прогриміли вибухи. ПС попереджали про загрозу балістики
15:17
Ошукували воїнів та волонтерів, які хотіли придбати автівки на фронт: 12 учасникам організованої групи повідомили про підозру в шахрайстві
15:14
Дмитро Шавцов
Депортація дітей з ТОТ України: Червоний Хрест закликав звільнити голову білоруського відділу Шевцова
15:09
Очільниця МЗС Франції відвідала одну з підстанцій Укренерго: подробиці
15:08
"Шахтар" U-19
"Шахтар" обіграв "Антверпен" у юнацькій Лізі УЄФА
15:01
САП проситиме для підозрюваного в корупції мера Сум арешт із заставою 10 млн грн
15:00
Ростислав Шурма
НАЗК перевіряє заступника Єрмака Шурму на наявність конфлікту інтересів
14:40
відеофіксація порушень ПДР
На офіційні ресурси МВС повернули функцію сплати штрафу
14:38
Китай, підводний човен
Китайський підводний човен затонув у Жовтому морі: загинули 55 членів екіпажу, - Daily Mail
14:30
OPINION
Богдан Данилишин
З початку широкомасштабної війни левову частку кредитів банки видали на підтримку сільськогосподарського виробництва
14:27
Ексклюзив
Росіяни готуються до можливого знищення Кримського мосту, - військовий експерт Черник
14:22
Новини компаній
Благодійний збір з розіграшем iPhone 15 Pro на медичні потреби 47 ОМБр
14:19
чорне море, ракетоносій рф
Корабель "Циклон" і ракетоносії в Азовському морі: ВМС України пояснили тактику флоту РФ
14:14
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росіяни вивели в Азовське море ракетоносії з потенційним загальним залпом 8 "калібрів"
13:59
система оповіщення сирена
Директору департаменту КМДА оголосили підозру у розтраті майже 250 тис. грн на системі оповіщення
13:57
Ексклюзив
Олексій Арестович
Операція "прикриття": нардеп Дунда натякнув на кого працює Арестович
13:53
окупанти
Росіяни через ТОТ розкрадають кошти під виглядом "вільної економічної зони"
13:53
Японія
Японія засудила візит депутата Сузукі до Росії
13:37
Ексклюзив
Глен Грант
"Є одне "але": полковник Грант про прогалини у забезпеченні України озброєнням
13:35
Отримав "Героя РФ" за вбивство жителів у Бучі: СБУ оголосила підозру
Отримав "Героя РФ" за вбивство жителів у Бучі: СБУ оголосила підозру російському окупанту
13:25
Вемблі
Євро-2028: визначились господарі турніру
13:14
ППО С-400 "Тріумф", росія
Українські дрони обстріляли ППО "Тріумф" вартістю $1,2 млрд, - Укрінформ
13:07
Нобелівська премія
Нобелівську премію-2023 з хімії отримали 3 вчених, зокрема росіянин, який працював у СРСР
12:59
ООН
ООН закликала країни вимагати від Росії доступу до всіх полонених та в'язнів
12:57
Пенсія за вислугу років: хто і скільки отримує в Україні. Пояснення
12:53
Щоденник Володимира Вакуленка-К
В Україні вийде третій наклад щоденника Вакуленка, вбитого окупантами на Харківщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV