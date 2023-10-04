Маск проти України. Чого насправді хоче технологічний геній

Американський бізнесмен, власник компаній SpaceX та Twitter знову похайпив на нашому питанні. У своїй соцмережі він запостив фотожабу на президента Володимира Зеленського про допомогу для України у боротьбі з російською агресією. У його стрічці соцмережі Х з‘явилось таке:

"Коли минуло п'ять хвилин, і ти ще не просив про мільярд доларів допомоги".

Фото: twitter.com/elonmusk

На щастя, попри те, що в США тривають дискусії — чи підтримувати Україну на такому ж фінансовому рівні чи можливо, якось зменшити — Маск здебільшого отримав на горіхи в коментарях.

Однак такий випад в сторону Зеленського — знову порушує питання, чому Маск так упереджено ставиться до України?

Безумовно, Ілон Маск технологічний геній і до повномасштабного вторгнення його полюбляли в Україні. Що ж могло піти не так, що його українські фанати змушені викидати книжки й постери свого кумира в смітник.

Найперше, варто пам’ятати, що Маска завше цікавив виключно він і його амбітні проєкти в центрі уваги. Мабуть, найкращим роком за останнє десятиліття для бізнесмена був 2018 - тоді весь світ рік обговорював успішний запуск ракети-носія компанії SpaceX Falcon Heavy. Тоді у якості вантажу ракета вивела в космос особисте авто творця компанії — Tesla Roadster. А на пасажирське місце посадили манекен в скафандрі.

Однак потім світ на пару років заглибився у всесвітню боротьбу з коронавірусом, яка раптово перейшла у допомогу Україні, коли наша держава опинилась в епіцентрі найбільш кривавого протистояння з часів Другої світової. І очевидно, що великі донори проєктів Маска були більше занепокоєні своєю долею. А уряди — почали рахувати гроші на оборону і нових контрактників. Було уже явно не до Tesla, колонізації Марсу та амбітних проєктів.

Тут варто зауважити, що Маск тривалий час робив ставку на китайський ринок, китайські гроші. І пандемія коронавірусу, а потім і російсько-українська війна притисла його до землі. Бо і з першої, і другої проблеми видніються вуха Китаю — і відповідно, американцю складніше отримати щось у принципово ворожій до США державі.

Незадовго до всіх цих подій Tesla побудувала великий завод в Шанхаї, де мали складати електрокари. Однак, проблеми з акумуляторами, провідниками й перенесення виробництва всіх цих речей до сусідніх держав — станом на жовтень 2022 призвело до того, що Маск скоріше спалює гроші в цих заводах, аніж заробляє.

Тому, намагаючись втримати китайський ринок і китайські гроші, Маск став бек-вокалістом до так званого мирного плану Китаю. Саме тому, а не через якісь інші причини у Twitter Маска рік тому з’явився дуже специфічний "мирний план". Де Україні пропонували проведення референдумів на окупованих територіях, передачу Криму росії та забезпечення його водою, а також нейтральний статус України. Це чисто китайсько-російські наративи і явно вони не могли з’явитись просто так на приватній сторінці особи, яку раніше цікавили роботи та космос.

Бажання так-сяк утихомирити українську проблему і далі заробляти гроші та брати інвестиції — згубило Маска. Він все частіше почав вилазити на люди з неоднозначними заявами та специфічними вчинками. І тут не треба казати, що Маск просто працює проти України на радість радикальному крилу Республіканської партії. Якщо проаналізувати приватні стосунки Маска і Дональда Трампа, то все упирається саме в дозвіл брати Маску китайські гроші.

Тож наче грім серед ясного неба стало повідомлення CNN про нову книгу-біографію Маска від письменника Волтера Айзексона, який написав, що бізнесмен нібито таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму і що це зірвало українську атаку підводними дронами по півострову через страх застосування Росією ядерної зброї у відповідь. Пізніше Айзексон та Маск уточнили, що він відмовився там активізувати супутниковий інтернет на "екстрений запит від державних органів (України)" через побоювання "ескалації конфлікту".

Ще пізніше, коли запахло розбірками корпорації з урядом США та Пентагоном — Маск намагався пояснити, що своїми діями він не зрадив США, тому що "США не оголошували війну Росії".

Однак втручання Маска в оборонні справи, а ще публікація приватного листування із міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим усе ж стала предметом великих розборок у США.

Річ у тому, що в США політика і великий бізнес корпорацій відокремлені один від одного. Однак, тепер після інциденту з інтернетом в Криму — Пентагон переглядає свої стосунки з приватними підрядниками. Ось, що писали американські ЗМІ у вересні 2023: "станом на зараз Пентагон покладається на SpaceX набагато більше, ніж лише у питанні допомоги Україні, і невпевненість у тому, що Маск або будь-який інший комерційний постачальник може відмовитися надавати послуги в майбутньому конфлікті, змусила військових планувальників космічних систем переглянути те, що має бути чітко прописано в майбутніх угодах".

Інакше, як зазначають військові фахівці США, "немає впевненості, що комерційні структури не підведуть нас під час війни". Наприклад, коли США і Китай воюватимуть між собою. Чи можна тоді покладатися на Маска, який мріє про китайські гроші?

Окрім того, переглянути урядові відносини з Маском закликала сенаторка США від Демократичної партії Елізабет Воррен. Воррен, яка входить до Комітету Сенату зі збройних сил, також заявила, що законодавці мають розслідувати епізод, коли Маск, буцімто, зірвав атаку українських військових в Криму.

"Конгрес має розслідувати, що трапилось і чи маємо ми відповідні інструменти, щоб забезпечити, що міжнародну політику веде уряд, а не один мільярдер", - наводить Bloomberg слова американської сенаторки.

Тож Маск навів на себе не лише хвилю хейту і заслуженої критики, а й прискіпливе око американської політики та спецслужб.

Що далі робити з Маском?

Багато хто бачив нашумілий фільм "Не дивись вгору!" з його напрочуд вдалими аналогіями до України.

Маск — це кіношний Пітер Ішервелл, власник корпорації BASH і спонсор президентки, яку блискуче грає Меріл Стріп.

Це людина, якій нецікаве земне життя, почуття інших осіб. Йому цікаві космічні кораблі й далекі планети. І то нічого, що там людина з Землі може стати кормом для аборигенів.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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