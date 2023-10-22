Маск запропонував нецензурно перейменувати Вікіпедію

Про це він написав на своїй сторінці.

Маск спочатку просив у твіттері "полагодити Вікіпедію", але сьогодні він опублікував пост, де висловився скептично про те, чи потрібно Вікіпедії так багато грошей через пожертви від донорів.

"Ви коли-небудь замислювалися, чому Фонд Вікімедіа хоче стільки грошей? Це, звичайно, не потрібно для роботи Вікіпедії. Ви можете буквально розмістити копію всього тексту на своєму телефоні! Отже, на що гроші? Допитливі уми хочуть знати", - написав Маск, натякаючи, що Вікіпедії не потрібна велика кількість дорогих серверів.

Згодом власник Х заявив про необхідність перейменування онлайн-енциклопедії.

"Я дам їм мільярд доларів, якщо вони змінять назву на Х*їпедія", - написав він, додавши скриншот з оголошенням-проханням Вікіпедії про донати.

Що відомо про конфлікт між Ілоном Маском та Джиммі Вейлзом

Маск і Велс вже давно знаходяться у публічному конфлікті.

Суперечка між власником Twitter і засновником Wikipedia раніше була на тлі об’єктивності та цензури в інтернеті. Маск звинуватив Wikipedia в тому, що вона втратила свою об’єктивність і має ліві упередження. Вейлз відповів, що онлайн-енциклопедія не продається і назвав Маска дурним і некомпетентним. Цей конфлікт тривав кілька місяців і не мав чіткого розв’язання. Вони теж мали різні погляди на те, як повинен функціонувати Twitter і як боротися з фальшивими новинами.

Також Велс критикує Маска за те, що він продає "сині галочки" на Twitter за плату, щоб підтвердити облікові записи.