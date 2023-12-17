Масова критика Резнікова: росіяни провернули наймасштабнішу ІПСО в історії TikTok, - розслідування

Про це пише Центр стратегічних комунікацій з посиланням на розслідування DFRLab.

Наприкінці липня 2023 року DFRLab (Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень) помітила кілька публікацій у твіттері, в яких повторно публікувалися відео TikTok з критикою ексміністра оборони України Олексія Резнікова.

Облікові записи, які публікували відео, завантажували лише один ролик на обліковий запис та використовували аудіо, створене AI (штучним інтелектом). Після цього BBC Verify виявила сотні облікових записів, які застосовували подібну тактику.

Росіяни розповсюджували відео про те, що дочка Резнікова, виконавчий директор ICTV Анастасія Штейнгауз, нібито придбала віллу в Мадриді через підставну кіпріотську компанію.

"Це був перший із багатьох облікових записів, які завантажували окремі відео з подібними претензіями, але деталі в кожному відео – наприклад, зображення нібито купленої вілли чи її вартість – були непослідовними, що викликало численні запитання щодо законності звинувачень", - передає SPRAVDI.

На момент публікації TikTok виявив і видалив понад 12 800 облікових записів, які, за оцінками соцмережі, брали участь в ІПСО. Росіяни залучили понад 847 000 підписників, згенерували сотні мільйонів переглядів;

Компанія TikTok описала ситуацію, як найбільшу інформаційну операцію, коли-небудь виявлену на платформі. Вважають її російською таємною ІПСО.