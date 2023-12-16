Нова ІПСО від Росії: "боєць ЗСУ закликає втікати з України та Сил оборони"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Поширюється ролик, у якому військовослужбовець з молдовської меншини у відеозверненні закликає людей бігти з лав ЗСУ та України, адже у його підрозділі погані справи та дуже багато загиблих. Підставне відео поширює проросійський та орієнтований на "ПМР" телеграм-канал.

Насправді на відео немає жодних ознак того, що це взагалі військовий. Практично не видно, як він вдягнений, яке у нього звання. Усе, що бачить глядач можна придбати у крамниці.

На відео чоловік закликає український уряд не чіпати "молдован України"

"Важливо, що в тексті використовують формулювання "молдован Украины", хоча переважна більшість представників цієї меншини наполягає, щоб їх називали румунами й мову свою називають саме румунською, тому що термін "молдовська мова" є штучним і був вигаданий в СРСР", - пише SPRAVDI.