Нова ІПСО від Росії: "боєць ЗСУ закликає втікати з України та Сил оборони"
Мережею поширюється підставне відео, в якому військовий ЗСУ закликає людей втікати з України та Сил оборони
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Поширюється ролик, у якому військовослужбовець з молдовської меншини у відеозверненні закликає людей бігти з лав ЗСУ та України, адже у його підрозділі погані справи та дуже багато загиблих. Підставне відео поширює проросійський та орієнтований на "ПМР" телеграм-канал.
Насправді на відео немає жодних ознак того, що це взагалі військовий. Практично не видно, як він вдягнений, яке у нього звання. Усе, що бачить глядач можна придбати у крамниці.
На відео чоловік закликає український уряд не чіпати "молдован України"
"Важливо, що в тексті використовують формулювання "молдован Украины", хоча переважна більшість представників цієї меншини наполягає, щоб їх називали румунами й мову свою називають саме румунською, тому що термін "молдовська мова" є штучним і був вигаданий в СРСР", - пише SPRAVDI.
- Росіяни почали активніше створювати фейкові телеграм-канал нібито українських бригад і батальйонів: їх використовують для поширення ворожих наративів та розвідки.
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