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Масштаб нового пакету допомоги демонструє, що США виходить на рівень союзника України, - Чалий

2 травня, 2022 понедiлок
13:44
Новини Валерій Чалий

Валерій Чалий, надзвичайний та повноважний посол вважає, що новий пакет допомоги близько $33 млрд США Україні за своїм масштабом свідчить про серйозні наміри та демонструє вихід Сполучених Штатів на рівень союзника України, а не просто стратегічного партнера


Про це розповів посол в ефірі телеканалу "Еспресо".

Валерій Чалий зазначив, що затвердження нового пакету допомоги Україні потребує певного періоду, але це не буде питання місяців та затвердиться швидше.

"Це немаленькі суми й буде детальний розгляд витрат коштів платників податків, тому дуже уважно на все дивляться конгресмени. Я впевнений, що це буде прийнято чи у такому вигляді, чи скорегованому, але те, що масштаби допомоги будуть такими, я не сумніваюсь", - зауважив посол.

Повноважний посол розповів, що вже є заява держсекретаря Ентоні Блінкена і є лист Джозефа Байдена з загальним розподілом коштів нового пакету допомоги. У загальних рисах виділяються понад $20 млрд на оборону та безпеку, $8,5 млрд на економічну і фінансові питання і більш як $3 млрд на гуманітарні сфери.

"Сам масштаб бачення у 30 млрд - це свідчення серйозних намірів. Ми говорили, що Ізраїль отримав програму у $30 млрд на 10 років декілька років тому, що свідчило про те, що США сприймає Ізраїль як найближчого союзника. І  можемо сказати, що при наданні таких коштів для України у сфері оборони та безпеки, США демонструють те, що вони виходять на рівень союзника України, а не просто стратегічного партнера у цих сферах"- підсумував Чалий.

  • Напередодні  керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, на що підуть $33 млрд від США: зброя, підтримка енергетики, медицини і сільгоспвиробників
  • Крім того, 28 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила закон про ленд-ліз для України

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