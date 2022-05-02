Масштаб нового пакету допомоги демонструє, що США виходить на рівень союзника України, - Чалий
Валерій Чалий, надзвичайний та повноважний посол вважає, що новий пакет допомоги близько $33 млрд США Україні за своїм масштабом свідчить про серйозні наміри та демонструє вихід Сполучених Штатів на рівень союзника України, а не просто стратегічного партнера
Про це розповів посол в ефірі телеканалу "Еспресо".
Валерій Чалий зазначив, що затвердження нового пакету допомоги Україні потребує певного періоду, але це не буде питання місяців та затвердиться швидше.
"Це немаленькі суми й буде детальний розгляд витрат коштів платників податків, тому дуже уважно на все дивляться конгресмени. Я впевнений, що це буде прийнято чи у такому вигляді, чи скорегованому, але те, що масштаби допомоги будуть такими, я не сумніваюсь", - зауважив посол.
Повноважний посол розповів, що вже є заява держсекретаря Ентоні Блінкена і є лист Джозефа Байдена з загальним розподілом коштів нового пакету допомоги. У загальних рисах виділяються понад $20 млрд на оборону та безпеку, $8,5 млрд на економічну і фінансові питання і більш як $3 млрд на гуманітарні сфери.
"Сам масштаб бачення у 30 млрд - це свідчення серйозних намірів. Ми говорили, що Ізраїль отримав програму у $30 млрд на 10 років декілька років тому, що свідчило про те, що США сприймає Ізраїль як найближчого союзника. І можемо сказати, що при наданні таких коштів для України у сфері оборони та безпеки, США демонструють те, що вони виходять на рівень союзника України, а не просто стратегічного партнера у цих сферах"- підсумував Чалий.
- Напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, на що підуть $33 млрд від США: зброя, підтримка енергетики, медицини і сільгоспвиробників
- Крім того, 28 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила закон про ленд-ліз для України
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 32.61Продаж 33.76
- Актуальне
- Важливе