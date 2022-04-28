Зброя, підтримка енергетики, медицини і сільгоспвиробників: Єрмак розповів, на що підуть $33 млрд від США
Більшість коштів, які виділять Україні в рамках допомоги, призначені для оснащення країни військовою технікою
Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"20,4 мільярда доларів США призначені для оснащення Києва та європейських партнерів додатковою артилерією, бронетехнікою, протитанковим та протиповітряним потенціалом", - розповів Єрмак.
Крім цього, передбачене прискорення кіберможливостей та передових систем ППО і допомоги у розмінуванні наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.
Також Єрмак зазначив, що інша частина з 33 мільярдів (8,5 млрд доларів) допоможе фінансувати уряд України та підтримувати продовольчі, енергетичні та медичні послуги для українського народу. Частину цих коштів планують виділити на протидію російській дезінформації та пропагандистським наративам.
"8,5 мільярда доларів США також призначені для підтримки малого та середнього сільськогосподарського бізнесу під час осіннього врожаю та для закупівель природного газу", - додав Єрмак.
- Нагадаємо, нещодавно Байден попросив у Конгресу США виділити $33 млрд на підтримку України.
- Минулого тижня президент оголосив, що США нададуть Україні додатково 800 мільйонів доларів військової допомоги. Відтак, разом з пакетом, оголошеним минулого тижня, США виділили близько 3,4 мільярда доларів на допомогу Україні з моменту початку вторгнення Росії 24 лютого.
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