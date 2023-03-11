Масштаби руйнувань Бахмута: в мережі оприлюднили супутникові знімки
Американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядає зараз Бахмут – одна з найгарячіших точок на фронті
Знімки компанія оприлюднила у твіттері.
Опубліковано чотири фото, на яких можна побачити масштаби серйозних руйнувань, яких завдано місту.
Огляд міста
Палаючі будівлі
Пошкоджений залізничний міст
Зруйновані будівлі
За інформацією компанії, світлини зроблено 6 березня 2023 року.
- Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Російські війська безуспішно намагаються захопити місто, проте Сили оборони утримують його. Останніми днями російські окупаційні війська намагаються або стиснути кільце для оточення Бахмута, або прорватися в самому місті, - розповів в ефірі Еспресо речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.
- Усі новини про ситуацію в Бахмуті читайте на Еспресо за цим посиланням
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