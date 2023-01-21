Масштабна медична евакуація: 26 машин "швидкої" доставили пацієнтів з Херсона на Львівщину
21 січня відбулась масштабна медична евакуація: 26 пацієнтів були доставлені з Херсона на Львівщину, для цього залучили 26 карет "швидкої"
Про це повідомили в telegam-каналі Міністерства охорони здоров’я України.
"Усі евакуйовані – люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та найближчих населених пунктів. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг. Супровід здійснювали команди організації "Лікарі без кордонів", - йдеться у дописі.
Зокрема повідомляється, що на Львівщині пацієнтів зустріли фахівці Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхні колеги з Польщі. Далі людей скерували на лікування у медзаклади області.
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"Усі пацієнти в безпеці й отримують необхідну допомогу", - зазначається.
- У суботу, 26 листопада, з Херсона відправився потяг на Хмельницький з першими 100 херсонцями, які скористувались безкоштовною евакуацією, забезпеченою Урядом, серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей.
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