Почалася безкоштовна евакуація з Херсона до Хмельницького

Про це повідомив у telegram спікер оперативного командування "Південь" полковник Назаров.

"По прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб із інвалідністю. Всі вони будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу", - йдеться у дописі.

Окрім цього зазначалося, що наразі з Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщатимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доправлятимуть у більш безпечні регіони України.

Нагадаємо, експерти відзначають, що у Херсоні брак швидких та пожежних машин, також у місті вкрай необхідно налаштувати будь-яке сповіщення про тривогу.

25 листопада стало відомо, що перші 100 херсонців вирушили потягом до Хмельницького в рамках безкоштовної евакуації, серед них – 26 дітей.

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