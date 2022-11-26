Почалася безкоштовна евакуація з Херсона до Хмельницького
У суботу, 26 листопада, з Херсона відправився потяг на Хмельницький з першими 100 херсонцями, які скористувались безкоштовною евакуацією, забезпеченою Урядом, серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей
Про це повідомив у telegram спікер оперативного командування "Південь" полковник Назаров.
"По прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб із інвалідністю. Всі вони будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу", - йдеться у дописі.
Окрім цього зазначалося, що наразі з Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщатимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доправлятимуть у більш безпечні регіони України.
- Нагадаємо, експерти відзначають, що у Херсоні брак швидких та пожежних машин, також у місті вкрай необхідно налаштувати будь-яке сповіщення про тривогу.
- 25 листопада стало відомо, що перші 100 херсонців вирушили потягом до Хмельницького в рамках безкоштовної евакуації, серед них – 26 дітей.
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