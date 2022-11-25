З Херсона відправився перший евакуаційний потяг: виїхали 100 людей
Перші 100 херсонців вирушили потягом до Хмельницького в рамках безкоштовної евакуації, серед них – 26 дітей
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
"Сьогодні з Херсона відправився потяг на Хмельницький з першими 100 місцевими мешканцями, які скористувались безкоштовною евакуацією, забезпеченою урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що після прибуття до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб із інвалідністю. Всі вони будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу.
У міністерстві нагадали, що наразі з Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщатимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доправлятимуть у більш безпечні регіони України.
І додали, що з питань евакуації можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або скористатися чат-ботом.
- Нагадаємо, експерти відзначають, що у Херсоні брак швидких та пожежних машин, також у місті вкрай необхідно налаштувати будь-яке сповіщення про тривогу.
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