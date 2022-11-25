Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Херсону дісталася трагічна спадщина від окупантів. Немає у достатній кількості у місті пожежних машин, вони не виїжджають у випадках вражання багатоквартирних будинків, у яких пожежі знищують квартири групами. Крім того, бракує карет швидкої допомоги. Головне, що немає у Херсоні сповіщення про тривоги через артилерійську небезпеку. Херсонці у переважній більшості не мають сталого мобільного зв'язку, тобто застосунки, які попереджають про небезпеку обстрілів, у містян не працюють", - зазначив політолог.



Володимир Молчанов пояснив, якщо буде сповіщення про тривогу, то у херсонців буде приблизно від однієї до трьох хвилин, аби заховатися під північну стіну будинку та убезпечити себе, бо снаряди летять навісною траєкторією та ударяють по південних фасадах або ж торцях багатоквартирних будинків. Інколи може бути достатньо і цих декількох хвилин, щоб перейти з кімнати, яка виходить на південь, та захистися за правилом двох стін.



"Треба налагодити сповіщення за допомогою якихось гучномовців або чогось подібного, які б могли по всіх районах міста попереджати людей про небезпеку. До того ж при сьогоднішній артилерійській загрозі бомбосховища, які є у Херсоні, дещо безглузді, тому що до них добігти потрібно 10 хвилин і більше, тому що вони переважно знаходяться на територіях підприємств або комунальних лікарень. Можливо, потрібно копати зараз щілини поряд з північними фасадами будинків, щоб люди могли туди спускатися у разі небезпеки. Але головне – налагодити сповіщення, щоб люди не горіли живцем, бо часто завдаються удари касетними боєприпасами, які влучають у систему газопостачання, а люди зараз гріються від газових плит, тому виникають масштабні пожежі", - зауважив Молчанов.

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