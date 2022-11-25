Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Херсоні брак швидких та пожежних машин, також у місті вкрай необхідно налаштувати будь-яке сповіщення про тривогу, - політолог Молчанов
Ексклюзив

У Херсоні брак швидких та пожежних машин, також у місті вкрай необхідно налаштувати будь-яке сповіщення про тривогу, - політолог Молчанов

25 листопада, 2022 п'ятниця
22:58
війна з Росією Херсон

Володимир Молчанов, політолог з Херсона, розповів, що у містян немає сталого мобільного зв'язку, тому треба налагодити сповіщення за допомогою якихось гучномовців або чогось подібного, які б могли по всіх районах міста попереджати людей про небезпеку

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Херсону дісталася трагічна спадщина від окупантів. Немає у достатній кількості у місті пожежних машин, вони не виїжджають у випадках вражання багатоквартирних будинків, у яких пожежі знищують квартири групами. Крім того, бракує карет швидкої допомоги. Головне, що немає у Херсоні сповіщення про тривоги через артилерійську небезпеку. Херсонці у переважній більшості не мають сталого мобільного зв'язку, тобто застосунки, які попереджають про небезпеку обстрілів,  у містян не працюють", - зазначив політолог.

Володимир Молчанов пояснив, якщо буде сповіщення про тривогу, то у херсонців буде приблизно від однієї до трьох хвилин, аби заховатися під північну стіну будинку та убезпечити себе, бо снаряди летять навісною траєкторією та ударяють по південних фасадах або ж торцях багатоквартирних будинків. Інколи може бути достатньо і цих декількох хвилин, щоб перейти з кімнати, яка виходить на південь,  та захистися за правилом двох стін.

"Треба налагодити сповіщення за допомогою якихось гучномовців або чогось подібного, які б могли по всіх районах міста попереджати людей про небезпеку. До того ж при сьогоднішній артилерійській загрозі бомбосховища, які є у Херсоні, дещо безглузді, тому що до них добігти потрібно 10 хвилин і більше, тому що  вони переважно знаходяться на територіях підприємств або комунальних лікарень. Можливо, потрібно копати зараз щілини поряд з північними фасадами будинків, щоб люди могли туди спускатися у разі небезпеки. Але головне – налагодити сповіщення, щоб люди не горіли живцем, бо часто завдаються удари касетними боєприпасами, які влучають у систему газопостачання, а люди зараз гріються від газових плит, тому виникають масштабні пожежі", - зауважив Молчанов.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
Читайте також:
24 листопада, 2022 четвер
На сайті президента України зареєстрували петицію про перейменування Росії на Московію
Саміт ОДКБ в Єревані
24 листопада, 2022 четвер
Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи
Олексій Громов
24 листопада, 2022 четвер
Росія готує війська до загострення на кордоні з Україною
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.71
    Купівля 39.71
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 листопада
23:42
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Білорусь не атакуватиме Україну наприкінці листопада: розвідка попередила українців про ІПСО
23:40
Херсон
У суботу в Херсон почнуть тестово подавати електроенергію
23:24
визволений Херсон
З Херсона відправився перший евакуаційний потяг: виїхали 100 людей
23:13
Оновлено
Гарет Бейл, ЧС-2022, збірна Уельсу
ЧС-2022: результати усіх матчів 25 листопада
23:04
збірна Англії, збірна США, ЧС-2022
США і Англія несподівано зіграли внічию на ЧС-2022
23:00
ОБСЄ
Україна, Естонія та Литва оголосили бойкот ПА ОБСЄ, яка відмовилась виганяти делегацію Росії
22:35
пенсія
Україна залучить ще $500 млн фінансування від МБРР: гроші підуть на зарплати та соцдопомоги
22:25
Зеленський
Після російських ударів 23 листопада без світла було 12 млн абонентів, зараз на половину менше, - Зеленський
22:23
аналіз медичного бюджету
Бюджет на охорону здоров'я-2023. Чи вистачить грошей на пацієнтів наступного року
22:09
Президентка Угорщини Каталін Новак
Президентка Угорщини Каталін Новак готує візит в Україну, - ЗМІ
21:52
Ексклюзив
росія - терорист
ЄС може створити юридичні умови для притягнення до відповідальності РФ як держави спонсора тероризму, - політичний аналітик Горбач
21:36
Верховна Рада
Український парламент планує звернутися до ООН щодо виключення Росії з організації
21:34
Ексклюзив
на фото ЗСУ
В Росії не мають уявлення, де буде наступний наступ української армії, - офіцер ЗСУ Лапін
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, Василь Зима, телеведучі
Звільнення Мелітополя є ключем до деокупації всього Лівобережжя. Колонка Сергія Згурця
21:05
Урсула фон дер Ляєн
ЄС передає Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів
20:38
РФ завдала 4 ракетні удари і 7 разів била з РСЗВ. ЗСУ вразили ворожі ЗРК, пункт управління та райони скупчення окупантів і техніки
20:36
Вірменія кинула виклик Путіну, його хватка над союзниками слабшає, - The Guardian
20:31
електроенергія
Дефіцит в енергосистемі України – 30% потреби, електрику підключають побутовим споживачам, – Укренерго
20:29
мобілізовані росіяни
Генштаб армії РФ очікує втратити в зимовій кампанії в Україні 100 тис. солдатів, - ЗМІ
20:03
Окупанти шукають родичів учасників війни проти РФ і тиснуть на працівників ЗАЕС, - Генштаб
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Дуґін "без свєта"
19:48
очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу і кайданки
Естонія підготувала "подарунок" Пригожину, який надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду
19:45
енергетика ЛЕП електрика
В результаті масованих ракетних обстрілів РФ від 10 жовтня в Україні загинули 77 цивільних, - ООН
19:26
Ексклюзив
Конструкція ОДКБ ослабла з війною в Україні, - політичний аналітик Божко
19:22
У 2022-му на електронних біржах вже реалізовано деревини на загальну суму 13,1 млрд грн
19:20
Бен Воллес
ЗСУ мають усі переваги для продовження наступу на армію РФ взимку, - міністр оборони Британії Воллес
18:50
нафта
Польща закликала Німеччину підтримати санкції ЄС проти трубопроводу "Дружба"
18:49
шлюб
Треба мати 18 років і цифровий підпис: Дія проводить тестування послуги шлюб онлайн
18:43
школа, навчання, математика
Уряд пропонує Раді скасувати підсумкову атестацію школярів у 2023 році
18:25
Ексклюзив
Блекаут
Ворожі боти розганяють паніку в чатах ЖК на тему блекауту, - Шаповалов
18:18
Ферран Торрес та Мануель Нойєр (на передньому плані)
Іспанія - Німеччина: Хто буде фаворитом, та чому матч перетворився для Бундестім на вирішальну битву
18:14
на фото: руйнування
Окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300
18:09
Крим
"Це буде наступна стадія": військовий експерт розповів, що потрібно для звільнення Криму
18:06
Анонс
Українці сформують "ланцюг єдності" біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі
18:03
Олександр Харичев
Вразили масштаби розкрадання: силовики вимагають у Путіна звільнити відповідального за псевдореферендуми в Україні, - ЗМІ
18:01
Денис Шмигаль
Шмигаль про енергетичну ситуацію: у кожній області знеструмлено від 200 до 400 тис. споживачів
17:58
Норвегія
Норвегія виділить понад €14 млн на тренувальну місію для ЗСУ
17:54
дрова
"Має стратегічне значення": Кабмін заборонив експорт паливної деревини
17:52
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Червона лінія: Подробиці таємних переговорів Байдена і Сі щодо України
17:22
ракета
Військовий експерт спрогнозував терміни наступного ракетного удару РФ по Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV