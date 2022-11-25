За добу 24 листопада ворог ударив по Херсонщині 49 разів

Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За добу 24 листопада війська РФ здійснили 49 обстрілів по території Херсонської області.

У Херсоні артилерійських обстрілів зазнали два мікрорайони:Таврійський та Житлоселище. Росіяни влучили в житловий фонд: приватні й багатоповерхові будинки, суднобудівний завод, будівлю й територію школи, газові труби.

До того ж окупанти обстріляли Зеленівку, Чорнобаївку та Степанівку Херсонської області.

У Бериславі ворог уразив приватні будинки.

Янушевич повідомляє про 10 вбитих та 54 поранених мешканців Херсонщини після атак військ РФ.

Нагадаємо, четвер 24 листопада окупанти гатили по Сумщині: від обстрілів з мінометів пошкоджено житловий будинок у Новослобідській громаді.

Близько опівночі 25 листопада окупанти обстріляли Миколаївщину з РСЗВ: під ударом опинилася портова акваторія та житловий фонд, одна людина отримала контузію.

Тоді ж росіяни продовжували бити по Нікопольщині з "градів" та важкої артилерії. У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів.

Ранком 25 листопада ворожі війська знову вдарили по передмістю Запоріжжя, під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура: станція ТО.

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