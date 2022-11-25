Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією За добу 24 листопада ворог ударив по Херсонщині 49 разів

За добу 24 листопада ворог ударив по Херсонщині 49 разів

25 листопада, 2022 п'ятниця
12:37
війна з Росією Херсон

Вчора окупанти 49 разів обстріляли Херсонщину, відомо про 10 загиблих та 54 поранених людей внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі

Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За добу 24 листопада війська РФ здійснили 49 обстрілів по території Херсонської області.

У Херсоні артилерійських обстрілів зазнали два мікрорайони:Таврійський та Житлоселище. Росіяни влучили в житловий фонд: приватні й багатоповерхові будинки, суднобудівний завод, будівлю й територію школи, газові труби.

До того ж окупанти обстріляли Зеленівку, Чорнобаївку та Степанівку Херсонської області. 

У Бериславі ворог уразив приватні будинки. 

Янушевич повідомляє про 10 вбитих та 54 поранених мешканців Херсонщини після атак військ РФ.

  • Нагадаємо, четвер 24 листопада окупанти гатили по Сумщині: від обстрілів з мінометів пошкоджено житловий будинок у Новослобідській громаді.
  • Близько опівночі 25 листопада окупанти обстріляли Миколаївщину з РСЗВ: під ударом опинилася портова акваторія та житловий фонд, одна людина отримала контузію.
  • Тоді ж росіяни продовжували бити по Нікопольщині з "градів" та важкої артилерії. У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів.
  • Ранком 25 листопада ворожі війська знову вдарили по передмістю Запоріжжя, під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура: станція ТО.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
Читайте також:
Сумщина, обстріли
25 листопада, 2022 п'ятниця
Російські терористи з мінометів обстріляли житловий будинок на Сумщині
росія ведмідь
24 листопада, 2022 четвер
На сайті президента України зареєстрували петицію про перейменування Росії на Московію
Михайло Волинець
25 листопада, 2022 п'ятниця
Нардепа Михайла Волинця оголосили у розшук. Депутат каже, що дізнався про це зі ЗМІ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.73
    Купівля 39.73
    Продаж 40.44
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 листопада
13:01
Укрзалізниця
Укрзалізниця публікує нові графіки затримки потягів
12:50
Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії прибув до України та анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів
12:38
Катрін Колонна
Франція передасть Україні 100 потужних генераторів
12:37
вуличне освітлення
Українців забезпечили електрикою на 70%: найперше об’єкти критичної інфраструктури
12:35
ПриватБанк
У банкоматах ПриватБанку відтепер можна зняти до 20 тис. готівки з карток усіх українських банків
12:32
електроенергія
Три АЕС України відновили роботу, за 1-2 дні можуть діяти планові відключення
12:31
ЗАЕС
Окупанти не дають можливості запустити 5 або 6 блок Запорізької АЕС, регулярно ведуться обстріли, - Старух
12:25
Єнс Столтенберг
Столтенберг про знеструмлення України через російські атаки: Жахливий початок зими
12:18
МАГАТЕ
У МАГАТЕ назвали зупинку всіх українських АЕС "безпрецедентною" і "надзвичайно тривожною"
12:04
OPINION
Михайло Басараб
Ми вже пройшли свій краш-тест. Вони ще ні. І є сумнів, що пройдуть
11:54
КМДА
Ексначальників управління КМДА підозрюють у розтраті держмайна майже на 267 млн грн
11:40
Голодомор
Наступного тижня Німеччина ухвалить "важливу резолюцію про Голодомор", - Кулеба
11:26
БМП. вбиті росіяни
Втрати ворога: 24 листопада ЗСУ ліквідували 430 окупантів,танк та 6 БПЛА
11:25
вимкнення електроенергії
Укренерго планує купувати електроенергію у Європи
11:24
Затримка диверсанта в Києві
Збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони й готував диверсії: у Києві затримали ворожого агента з окупованого Криму
11:12
Литва прапор
"Даємо все, що можемо": Литва допомогла Україні приблизно на 700 млн євро
10:35
Ігор Клименко
З початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано понад 6 млн звернень українців до поліції
10:28
Михайло Подоляк, Офіс президента
Україна не капітулюватиме в обмін на світло. В ОП нагадали Заходу про необхідність постачання зброї  
10:28
Ексклюзив
ЗСУ
Україна заходить у зону вогневої рівноваги на війні, - військовий експерт Черник
10:28
долар евро гривня обмін валют
Курс валют в Україні: ціна на долар та євро
10:25
світло
Фінляндія допоможе Україні подолати енергетичну кризу, надавши обладнання
10:15
Віталій Кличко
У Києві електроенергію підключатимуть почергово на 3 години
10:02
Окупований Крим
Мер окупованого Армянська заявив про спрацювання ППО в місті
09:48
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
Росіяни вночі скерували понад 70 снарядів по Нікопольщині 
09:45
OPINION
Микола Княжицький
Закон про заборону РПЦ в Україні проголосують
09:38
Миколаївська область
Вночі ворог гатив з РСЗВ по портовій акваторії Миколаївщини, одна людина отримала контузію
09:16
Україна поруч
Розділ про Україну з'явився на Google Arts&Culture
08:49
Оновлено
Наслідки ворожої атаки по передмістю Запоріжжя
Окупанти поцілили в станцію технічного обслуговування на Запоріжжі
08:48
Оновлено
світло
У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії
08:34
Ворог за добу завдав 6 ракетних та 14 авіаударів
08:15
Америка зсередини, кохання на війні та правда і брехня від директора ФБР – 5 книг, в яких (не) цінують слова
08:09
OPINION
Мирослава Барчук
Києво-Печерська Лавра: чи добре засвоєні уроки
07:50
Втрати ворога
ЗСУ знищили 20 окупантів і дві вантажівки на Запоріжжі
07:22
школа окупант
Загарбники змушують жителів окупованого Мостового переоформлювати документи на нерухомість і землю, - Генштаб
07:01
Світло
На Хмельниччині без світла залишаються 437 тис. споживачів, область серед регіонів з найскладнішою ситуацією з електропостачанням
06:39
зниклі безвісти
Під час війни в Україні понад 15 тис. людей зникли безвісти, - ICMP
05:48
Ексгумація тіл Харківщина
На Харківщині ексгумували ще два тіла чоловіків, яких убили росіяни
05:28
Ілон Маск
Маск оголосив "амністію" заблокованих акаунтів у Twitter
04:45
Анонс
Гарет Бейл, ЧС-2022, збірна Уельсу
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 25 листопада
04:18
кібербезпека
У Держспецзв'язку дали поради українцям: як безпечно користуватись Bluetooth
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV