За добу 24 листопада ворог ударив по Херсонщині 49 разів
Вчора окупанти 49 разів обстріляли Херсонщину, відомо про 10 загиблих та 54 поранених людей внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі
Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За добу 24 листопада війська РФ здійснили 49 обстрілів по території Херсонської області.
У Херсоні артилерійських обстрілів зазнали два мікрорайони:Таврійський та Житлоселище. Росіяни влучили в житловий фонд: приватні й багатоповерхові будинки, суднобудівний завод, будівлю й територію школи, газові труби.
До того ж окупанти обстріляли Зеленівку, Чорнобаївку та Степанівку Херсонської області.
У Бериславі ворог уразив приватні будинки.
Янушевич повідомляє про 10 вбитих та 54 поранених мешканців Херсонщини після атак військ РФ.
- Нагадаємо, четвер 24 листопада окупанти гатили по Сумщині: від обстрілів з мінометів пошкоджено житловий будинок у Новослобідській громаді.
- Близько опівночі 25 листопада окупанти обстріляли Миколаївщину з РСЗВ: під ударом опинилася портова акваторія та житловий фонд, одна людина отримала контузію.
- Тоді ж росіяни продовжували бити по Нікопольщині з "градів" та важкої артилерії. У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів.
- Ранком 25 листопада ворожі війська знову вдарили по передмістю Запоріжжя, під обстрілом опинилася цивільна інфраструктура: станція ТО.
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