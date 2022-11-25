Російські терористи з мінометів обстріляли житловий будинок на Сумщині
У четвер, 24 листопада, з території Росії терористи мінометами вдарили по житловому будинку у Новослобідській громаді Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За день, 24 листопада, росіяни обстріляли Середино-Будську, Новослобідську та Шалигинську громади Сумської області.
"По Новослобідській громаді ворог стріляв із мінометів. Було 6 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Шалигинська громада зазнала артобстрілу (18 прильотів). Обійшлося без руйнувань. Середино-Будська громада: російські військові обстріляли прикордоння із мінометів. Було 10 прильотів, без руйнувань", - йдеться у повідомленні.
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