Російські терористи з мінометів обстріляли житловий будинок на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За день, 24 листопада, росіяни обстріляли Середино-Будську, Новослобідську та Шалигинську громади Сумської області.

"По Новослобідській громаді ворог стріляв із мінометів. Було 6 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Шалигинська громада зазнала артобстрілу (18 прильотів). Обійшлося без руйнувань. Середино-Будська громада: російські військові обстріляли прикордоння із мінометів. Було 10 прильотів, без руйнувань", - йдеться у повідомленні.

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