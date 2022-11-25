Росіяни вночі скерували понад 70 снарядів по Нікопольщині
Ворожі війська у ніч на 25 листопада продовжували бити по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
"Цієї ночі обстріляли з "градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади. У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів", - написав він.
Люди неушкоджені. Деталі обстрілів уточнюються. У решті районів ніч з тривогою, проте без атак.
- Майже 60 снарядів у ніч на 22 листопада скерували росіяни на Нікопольщину.
- У ніч на 23 листопада по Покровській та Марганецькій громадах війська РФ стріляли з "градів" та важкої артилерії.
- Відомо, що 24 листопада завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.
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