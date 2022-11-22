Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "градів" та важкої артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

З його слів, під удар майже 60-ти снарядів потрапила Нікопольщина, декілька сіл Марганецької громади росіяни обстріляли з "градів" та важкої артилерії.

На щастя, обійшлося без жертв. Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

До слова, у селі Стрілкове на Херсонщині, на території бази відпочинку, ворожі війська облаштували катівню

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