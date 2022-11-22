Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України.

Як зазначають у Генштабі, на Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону і не припиняє артилерійських обстрілів позицій українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Загарбники ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що через катівні, які влаштували окупанти у Херсонській області, пройшли тисячі людей, знайдено навіть окремі камери для знущання з дітей.

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