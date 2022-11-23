Ворожі війська випустили по громадах Нікопольщини понад 30 снарядів за ніч
У ніч на 23 листопада по Покровській та Марганецькій громадах війська РФ стріляли з "градів" та важкої артилерії
Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
"Росіяни не припиняють терору мирної Нікопольщини… Вночі вкотре обстріляли з "градів" та важкої артилерії. Спрямували свою зброю по двох громадах - Покровській та Марганецькій", - написав він.
Люди не постраждали. По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються.
У решті районів лунала сирена, та минулося без атак і на 07:40 було спокійно.
- Майже 60 снарядів у ніч на 22 листопада скерували росіяни на Нікопольщину.
- Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко розповів, що станом на 22 листопада у Нікопольському районі через російські обстріли протягом повномасштабної війни загинув 31 цивільний, близько 130 постраждали.
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