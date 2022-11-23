Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

"Росіяни не припиняють терору мирної Нікопольщини… Вночі вкотре обстріляли з "градів" та важкої артилерії. Спрямували свою зброю по двох громадах - Покровській та Марганецькій", - написав він.

Люди не постраждали. По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються.

У решті районів лунала сирена, та минулося без атак і на 07:40 було спокійно.

Майже 60 снарядів у ніч на 22 листопада скерували росіяни на Нікопольщину.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко розповів, що станом на 22 листопада у Нікопольському районі через російські обстріли протягом повномасштабної війни загинув 31 цивільний, близько 130 постраждали.

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