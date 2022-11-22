Про це "Радіо Свобода" сказав голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Наразі, на жаль, маємо сумну статистику у вигляді 31 людини, яка загинула. Це цивільні жителі району, які жодним чином не пов'язані з бойовими діями або, скажімо так, із недружніми діями у бік окупантів. Майже 130 людей травмовані. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це також цивільні люди", – зазначив він.

За його словами, помешкання багатьох людей зруйновано.

"Зруйновано близько 630 багатоповерхівок. Це різні ступені руйнування, починаючи від вибитих шибок, закінчуючи провалами в стелях і руйнуваннями стін. Зруйновано близько 1500 приватних будинків", – розповів Євтушенко.

Майже 60 снарядів у ніч на 22 листопада скерували росіяни на Нікопольщину.

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